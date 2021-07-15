Всего таких знаков Зодиака четыре.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не спешат официально вступать в семейные отношения.

Стрелец

Их не привлекает брак, так как большую часть своего времени им придется посвятить семье. Но они к этому не готовы.

Водолей

Водолеи не любят ни под кого подстраиваться, поэтому слово "брак" у них вызывает настоящее отвращение.

Лев

Львы всегда находятся в поисках чего-то лучшего. Они могут с вами вступить в отношения, но если на горизонте появится кто-то круче, они сразу же вас бросят.

Телец

Тельцам комфортно в одиночестве, поэтому брак им и не нужен.

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Автор: Диана Могилевич