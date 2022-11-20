Эти люди имеют меркантильные черты характера, поэтому богатство - то, что им важно прежде всего.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, чьи представители смотрят на деньги и успех человека, прежде чем задуматься об отношениях с ним. Кто они - читайте в материале УНИАН.

Овен

Овны - идеалисты. Им важно, чтобы их партнер был идеален во всем. На все попытки донести, что идеальных людей не существует, Овны отвечают скептически. Они в первую очередь обращают внимание на социальный статус человека, на его достаток, бизнес, одежду и даже аксессуары. Только оценив все это должным образом они принимают решение о том, стоит ли идти на свидание.

Лев

Этот знак Зодиака хочет жить в роскоши и достатке. Его представители и сами делают все необходимое для достижения данной цели, и партнера выбирают себе соответствующего. Они любят, когда их одаривают стоящими подарками, делают красивые дорогие "комплименты", возят на престижные курорты. И только на втором месте у Львов чувства.

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Стрелец

Стрельцы - очень трудолюбивые и экономные. Но они хотят, чтобы их вторая половинка им соответствовала. Именно поэтому, когда они начинают сближаться с человеком противоположного пола, они обязательно узнают об уровне его обеспеченности и о достатке.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые позже всех встретят свою любовь.

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