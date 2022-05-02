Звезды сулят им новые проекты и стремительный карьерный рост.

Астрологи перечислили знаки Зодиака, у которых жизнь круто изменится в карьерном плане уже в ближайшее время. Не исключено, что на это повлияет и лунное затмение 16 мая.

Овен

Долгое время до этого у представителей данного знака были проблемы с работой. Однако сейчас их не только пригласят работать в успешную компанию, но и пообещают оклад, о котором те только могли мечтать.

Для тех, у кого место работы не изменится, звезды обещают карьерный рост или увеличение заработной платы.

Близнецы

У Близнецов работа и так была достаточно успешной, а тут еще и изменения грядут. Представителям данного знака стоит ожидать приятных бонусов в виде премий, а также предложений принят участия в новых проектах, взять под свою ответственность какие-то направления или отделы.

Весы

У Весов в мае-июне будет множество перемен. Некоторые из них коснутся профессионального плана. Возможно, будет переезд в новый город, который будет связан со сменой места работы.

Однако не стоит пугаться, ведь изменение положительно отразиться и на карьере, и на зарплате.

Стрелец

Астрологи утверждают, что Стрельцов ждут приятные изменения в карьере. Если они давно хотели изменить специальность, то сейчас самое время. Несмотря на то, что будут мучить сомнения по поводу правильности принятого решения, в перспективе данная работа даст вам намного больше, чем нынешняя.

Напомним, астролог назвала дату, когда Украина "очистится" от оккупантов.

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