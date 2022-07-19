Они крайне безответственно относятся к своей роли.

Астрологи перечислили топ-4 знака Зодиака, представительницы которых являются самыми худшими женами. Они после свадьбы меняются, некоторые перестают за собой ухаживать, другие так и не могут научиться жить в паре, а не решать все единолично. Кто они - читайте в материале УНИАН.

Телец

Женщины-Тельцы вообще очень редко склонны к семейной жизни. Чаще всего они не стремятся прислушиваться к мнению своего новоиспеченного супруга, из-за чего в паре происходят конфликты. Тельцы - рекодсмены по разводам.

Лев

Львы ведут себя в отношениях как эгоисты. Женщины, рожденные под этим знаком, всегда пытаются перетянуть одеяло на себя и взять в руки бразды правления, что не всегда нравится их партнерам.

Астрологи утверждают, что женщинам-Львам нужны только те партнеры, кто будет терпеть их пылкий характер и с мудростью принимать все чудачества.

Весы

Весы плохо справляются с ролью жены в плане выполнения домашних обязанностей. Они вообще не знают как вести быт и часто перекладывают эту ответственность на кого-то другого.

Скорпион

Эти представительницы очень эмоциональные, из-за чего в отношениях с супругом часто происходят ссоры. Скорпионы страдают от перепадов настроения, что очень сильно отражается на атмосфере в их семьей.

Напомним, астрологи назвали 3 знака Зодиака, которых поджидают опасности на дорогах.

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