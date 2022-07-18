Эти люди крайне безответственно относятся к своей роли.

Астрологи утверждают, что три этих знака Зодиака плохо справляются с ролью крестного отца или крестной матери. Учтите это, если планируете с кем-то породниться.

Рыбы

Они не очень ответственно относятся к вопросу крещения. В целом, они и к детям также относятся - стараются переложить ответственность за своих наследников на других или же вообще избегают пополнения в семье.

Весы

Кумовья должны быть вторыми родителям ребенку, опекая его и оберегая. Весы могут не поддерживать идею породниться таким образом.

Некоторые уроженцы данного знака считают, что обряды крещения должны давно стать историей, не чтят традиций.

Козерог

Несмотря на любовь к детям, уроженцы данного знака Зодиака бояться ответственности. Именно поэтому нередко отказываются от роли крестного или крестной. Хотя, на самом деле, будь они немного увереннее, то идеально бы вписались в роль заботливого крестного отца или крестной матери.

Скорпионы, Львы и Девы являются наиболее удачными кандидатами на этот пост. Они отзывчивы, добры, внимательны. Уроженцы этих знаков всегда ставят интересы близких людей выше своих.

Напомним, названы знаки Зодиака, которым звезды пророчат богатство до конца недели.

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