Рассказываем, к чему может сниться беременность и стоит ли начинать переживать от такого сна.

Существует мнение, что сон - это параллельная реальность, другой мир, в котором путешествует душа и узнает новую информацию. Многие люди верят, что им снятся "вещие" сны - те, которые потом воплотятся в жизнь наяву. УНИАН выяснил, что значит, если приснился совсем необычный сон - беременность своя или чужая.

К чему снится беременность - мнение эксперта

Украинский астролог Яна Тимощук в комментарии УНИАН поделилась мнением о том, к чему сниться беременность своя или чужая может и не может, стоит ли воспринимать такой сон буквально, и какие сигналы вам передают высшие силы таким образом.

Беременность вообще снится к чему-то новому - это создание каких-то определенных дел, проектов, может, идеи какие-то приходят, то есть, это как рождение чего-то нового. Это также впускание в свою жизнь кого-то, кто может неожиданно появиться на пороге и о себе заявить.

По словам астролога, так же хорошо "работает" этот сон, когда женщина замужем, беременность может означать разногласия в семье или внутри себя, когда девушка с чем-то не согласна. Второй вариант, к чему снится беременность своя - если в жизни происходит определенное буйство красок, гормональный всплеск. Это может означать, что человеком кто-то манипулирует, и нужно быть очень осторожным.

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