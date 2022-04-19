Новый сдвиг на небе, по словам астролога, несет большие и позитивные перемены.

28 апреля 2022 года планета Сатурн перейдет в знак Водолея, а это окажет влияние на людей ближайшие три года.

По словам ведического астролога Владислава Полищука, это еще один глобальный сдвиг на небе, влияние которого мы почувствуем не сразу. Но он несет большие и позитивные перемены.

Переход Сатурна в знак Водолея может принести миру больше спокойствия, равновесия, урегулирования конфликтов, прогнозирует астролог.

По его словам, ближайшие три года будут благоприятными для прибыли, бизнеса, новых знакомств, помощи. Чем больше хорошего будем делать в этот период, тем больше хорошего получим, и наоборот, говорит астроэксперт.

Также наступает благоприятное время для реализации амбиций, добавляет Полищук.

Ранее известная астролог Анна Карпеева дала прогноз по войне в Украине. По ее словам, в мае что-то произойдет на мировой арене.

Вас также могут заинтересовать новости: