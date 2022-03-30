Елена Астропсихолог отметила, что Украина победит в войне, которую развязала Россия.

Астролог Елена Астропсихолог рассказала, что российские войска начнут отступать 22-23 апреля 2022 года, когда Украина войдет в знак Тельца.

"Все закончится также внезапно, как и началась. Украина получит много помощи от всего мира. Знак страны Украины - это Телец, а находимся под покровителем Венеры. Враг будет разбит и будет отступать именно 22-23 апреля, когда Украина войдет в знак Тельца", - сказала астролог.

Она добавила, что нам удастся вернуть оккупированные территории - Крым, Донбасс и Луганск. Но это будет сложный период, так как без большого количества потерь не обойтись.

"Донецк, Луганск и Крым вернуться в Украину. Это будет большой ценой, больших потерь и переговоров", - добавила она.

Напомним, ранее астролог назвала два самых опасных дня для Украины.

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