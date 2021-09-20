В этот список попали три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут злиться по поводу и без. Более того, они еще и кулаками могут махать.

Овен

Это эмоциональный знак Зодиака, для которого важно выплескивать свои эмоции. То что их агрессивное поведение может кого-то ранить, им абсолютно все равно. На первом месте - они сами. Если зацепить их чувства, то будьте готовы обороняться, ведь они набросятся на вас как волки - загрызут и не заметят. Невероятную злость у них может вызвать что угодно - опоздание, сорванные планы, колкое слово или даже просто шутка.

Водолей

Свободолюбивых Водолеев раздражает посягательство на их свободу. Свои личные границы они будут охранять до последнего, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем и вмешиваться в их жизнь. Также они могут выплескивать всю свою злость на людей, которые что-то от них требуют или просто ревнуют их. В общем, с ними все сложно. Куда не ткни - везде одна злость.

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Скорпион

Скорпионы долго накапливают в себе негативные эмоции. При чем окружающие не всегда понимают, что они чем-то недовольны. Скорпионы будут все так же общаться, иногда подкалывать и выжидать момент. При первом удобном случае они нанесут вам смертельный удар, который не оставит ни единого шанса на выживание. Больше всего их раздражает предательство, неуважение или когда не считаются с их мнением.

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Автор: Диана Могилевич