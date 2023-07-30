Рассказываем, как быстро высушить дрова и сделать так, чтобы горели даже сырые.

Добыть огонь из влажных, а тем более из мокрых дров, невероятно сложно. Произойти такая ситуация может в любой момент - дождь может намочить ветки во время пикника или даже в вашем хранилище дров, если вы забыли их накрыть. УНИАН расскажет, как быстро растопить печь сырыми дровами или развести костер.

Можно ли топить печь сырыми дровами - будьте внимательны

Возможность использования влажного дерева для растопки печи зависит от ее типа. Запрещено так делать только владельцам пиролизных устройств, а для тех, у кого стоят буржуйки или похожие конструкции, мы расскажем, как растопить печку сырыми дровами. Главное, учитывайте, что количество тепла в таком случае будет меньше, чем если бы материал был сухим - значительная часть температуры уйдет на "выталкивание" влаги, а не на обогрев.

Нашли сырые дрова - как растопить печь быстро

Основная сложность этого процесса заключается именно в розжиге. Если у вас есть возможность, то положите в печку сначала сухое дерево, а уже потом подбрасывайте влажное. Если такого варианта нет, есть три пути:

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положить поленья на печку, чтобы они просохли;

использовать специальный розжиг;

положить снизу дров опилки, щепки и мелкие поленья (они высохнут быстрее).

Эти три совета помогут вам понять, как высушить сырые дрова для печки, но такие же рекомендации актуальны и для костра.

Как разжечь костер из сырых веток - инструкция

Опытные путешественники, которые часто оказываются в "спартанских" условиях, делятся уникальными хитростями, благодаря которым можно без проблем развести огонь в любой ситуации. Вам нужно:

смешать 3 ч.л муки и 1 ч.л сахара, посыпать смесью дрова;

"приправить" куски поленьев несколькими щепотками соли;

соединить хозяйственное мыло и спирт в пропорции 1:1, полить смесью ветки.

Еще один интересный способ, как разжечь сырые ветки - скомкать несколько газет, сложить их "елочкой", посыпать солью. Подождать 3-5 минут, затем поджечь и, когда начнет разгораться огонь, добавить несколько тонких веточек. Постепенно в костер можно добавлять куски дров побольше, регулируя жар. Так у вас получится легко и без проблем разжечь настоящий большой и стабильный костер.

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