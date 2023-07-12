Рассказываем, как сварить яйца всмятку, чтобы желток был идеальной консистенции.

Яйца - очень полезный продукт, богатый витаминами, полезным холестерином, минералами и высококачественными жирами. Это также один из самых простых и быстрых вариантов завтрака или перекуса. Их можно употреблять в разных вариациях, начиная от омлета и заканчивая яйцом пашот.

Не менее популярный способ их приготовления - яйца всмятку, но здесь даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемой, ведь их очень просто переварить или недоварить. УНИАН расскажет, сколько варить яйца всмятку, чтобы они вышли идеальными.

Как выбрать яйца для варки

Перед тем как узнать, как варить яйца всмятку, давайте разберемся, какие яйца стоит выбрать. Вы удивитесь, но это очень важный этап, и если вы его проигнорируете, все ваши старания пойдут насмарку. Опытные хозяйки советуют ни в коем случае не отваривать свежие яйца - они плохо чистятся, поэтому вы рискуете остаться без белка. Для приготовления яйца всмятку лучше отдать предпочтение тем, что лежат в холодильнике уже несколько дней.

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Если варите яйца магазинные, обязательно обратите внимание на категорию. Советуем покупать те, на которых стоит отметка С1. Эта категория ставится на все яйца среднего размера весом от 53 до 62,9 граммов. Именно под них и рассчитывалось идеальное время приготовления, о котором мы расскажем ниже.

Идеальные яйца всмятку - сколько варить

Ключевой запрос каждой хозяйки, которая решила готовить яйца таким способом, - сколько же их варить. Вы будете удивлены, но здесь играют роль даже секунды. При приготовлении яйца всмятку время варки является ключевым аспектом, чтобы желток получился нужной консистенции.

Берите блокнот и записывайте: идеальное время приготовления яйца всмятку - 3 минуты и 20 секунд, и ни мгновением больше. За этот период белок успеет схватиться, а желток все еще будет жидким. Готовы поспорить, вы не разочаруетесь.

Как сварить яйца всмятку - важные моменты

Есть несколько нюансов, которые обязательно нужно соблюдать при приготовлении яиц этим способом. Не пропустите следующие шаги:

кладите сырые яйца только в холодную воду;

обязательно добавьте в кастрюлю немного соли, чтобы яйца лучше чистились;

как только время приготовления (а это 3 минуты и 20 секунд) истечет, сразу же ставьте кастрюлю под холодную воду, чтобы прервать процесс варки.

Важно: если вы решите оставить яйца остывать в горячей воде, блюдо не получится. Желтки попросту застынут, и на выходе вы получите яйца вкрутую.

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