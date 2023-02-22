Вкусная тушеная капуста - гордость для любой хозяйки.

Тушеная капуста - классическое блюдо, которое любят многие. Однако не все знают, как тушить капусту до коричневого цвета, иногда цвет получается не самым красивым. Помимо этого, не всем удается потушить капусту вкусно.

Ранее УНИАН рассказывал, как готовится тушеная капуста по классическому и оригинальному рецептам, теперь предлагаем вам узнать, что нужно добавлять в капусту, чтобы она стала красивой и вкусной. Оказывается, есть "волшебный" ингредиент.

Что добавлять в капусту для вкуса - лайфхак

Вкусная тушеная капуста - гордость для любой хозяйки. Однако не всегда капуста получается идеальной. Одним из главных секретов вкусной тушеной капусты является уксус.

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Если вы не знаете, зачем добавлять уксус в тушеную капусту, то, скорее всего, вам никогда не удавалось приготовить это блюдо идеально. Столовый уксус придает капусте кислинку, улучшает ее вкус и является тем самым секретом.

На 1 кг капусты вам понадобится всего 1 ложка обычного уксуса, его нужно добавлять в капусту перед тем, как засыпать зажарку. Иными словами, сначала капусту нужно немного протушить, и только примерно через 30 минут нужно добавлять уксус.

Опытные повара также советуют попробовать заменить обычный уксус яблочным. Такая капуста будет еще вкуснее.

Ну а если вы не уверены, что точно знаете, как тушить капусту до коричневого цвета, то стоит прислушаться к советам опытных поваров. Они рекомендуют добавлять не только уксус, но и томатную пасту. Также цвет может придать соевый соус.

Какие травы добавить в тушеную капусту

Помимо уксуса, вы можете добавить к капусте ароматные травы и зелень. Именно они решают одну из главных проблем, которая возникает, когда хозяйка не знает, что добавить в капусту, чтобы не было запаха.

Зелень лучше добавлять уже к полностью готовой капусте, перед подачей на стол. Вы можете придать блюду неповторимый вкус и аромат укропом или петрушкой, а также другими травами.

Что касается пряностей и специй, то здесь вы можете экспериментировать. К примеру, можно добавить черный перец, а можно даже горчицу. Сушеный чеснок, паприка, карри - все эти специи могут подчеркнуть вкус капусты. Важно лишь помнить, что перебарщивать с приправами не стоит, они могут "перебить" основной вкус.

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