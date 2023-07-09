Пройдя этот тест, вы узнаете, какие бывают типы личности и что скрывает ваша персона.

Тест на тип личности - популярный способ узнать о себе интересные факты. Психика человека, как дно океана, скрывает множество тайн и загадок, которые открываются нам по мере взросления. УНИАН предлагает вам пройти тест на тип личности по картинкам, который стал одним из самых популярных.

Тест на тип характера - выберите одну картинку

Согласно информации на сайте psi-technology.net, этот быстрый тест поможет вам узнать, что необычного скрывается в вашей личности, какие вы имеете черты характера и чем отличаетесь от других людей.

Правила просты - в изображениях зашифрованы девять типов личностей. Вам достаточно выбрать ту картинку, которая понравится больше всего, а затем прочесть расшифровку ниже. Не думайте слишком долго - ориентируйтесь на свою интуицию, ведь она никогда не подводит.

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Картинка 1 - Доверчивая личность

Легко открываетесь людям, считаете, что невозможно оградить себя от абсолютно всего. Готовы разочароваться и получить травму, если кто-то вас разочарует, но все равно пускаете в свою жизнь многих. Не привыкли жаловаться, обнажать страх и неуверенность, свои проблемы решаете самостоятельно. Часто отдаете всего себя другим людям, залечивая их раны - для вас это лучшее лекарство от всех бед.

Картинка 2 - Педантичная личность

Вы всегда поступаете правильно, стараетесь произвести хорошее впечатление. Ваше мировоззрение строится на нормах и правилах, принципах и законах. Вы уверены, что ваши поступки напрямую влияют на жизнь других людей, поэтому права на ошибку нет. Очень редко показываете свои истинные чувства, часто стараетесь быть лучше, чем есть на самом деле, так как боитесь ранить кого-то или не оправдать ожидания.

Картинка 3 - Жертвенная личность

Вы именно тот, кто может отдать последнюю рубашку ради здравия другого человека. Постоянно страдаете от одиночества и непонимания со стороны социума, ищете свой мир и свой дом. Регулярно "собираете себя по кускам" после разочарований, падений и депрессий, спровоцированных окружающими. Думаете, что никто не может вас понять до конца и сделать счастливыми, ведь люди слишком жестоки и бесчувственны.

Картинка 4 - Мыслительная личность

Часто философствуете и размышляете над течением жизни, привыкли искать в происходящем глубокий смысл. Уверены, что ничего в мире не происходит просто так - в каждом действии заложена идея. Не показываете даже близким своей неуверенности в людях или событиях. Постоянно разбираетесь в том, как все устроено - от материальных вещей до духовных знаний. Жизнь для вас - головоломка, и невозможно успокоиться, пока не разгадаешь.

Картинка 5 - Загадочная личность

Вы человек настроения, которому сложно понять самого себя - что уж требовать подобного от окружающих. Частые смены позиций, взглядов и предпочтений приводят к постоянному поиску себя. Как только вы находите свое место, тут же снова принимаетесь скитаться - вам кажется, что выбор сделан неверно. Вы никогда не бываете довольны чем-то до конца, чаще слушаете, чем говорите. И привыкли произносить вслух только то, в чем точно уверены.

Картинка 6 - Чувствительная личность

Ранимый и творческий человек, который все и всегда помнит лучше остальных. Вы замечаете любую мелочь, и вас ранит, когда окружающие люди не относятся так же к вам, как вы к ним. На вас очень легко произвести впечатление, довести до слез или смеха. Вы не показываете никому, насколько хрупки - об этом знают только самые близкие.

Картинка 7 - Энергичная личность

Активный и яркий человек, у которого нет полутонов - вы или любите, или ненавидите. Вам нравится общение, шумные компании, внимание к вашей персоне. Решения принимаете быстро, так же быстро поступаете, почти не думая о последствиях. Внутри вас очень много энергии, которая не всегда расходуется во благо - иногда вы бываете слишком напряженным и нервным, а также не можете обойтись без драмы в своей голове.

Картинка 8 - Эксцентричная личность

Вы самый необычный человек из своего окружения. У вас другие взгляды, другие принципы, другие правила поведения и рамки "нормальности". Вы не привыкли действовать по методичке - всегда думаете своим умом, не обращая внимания на мнение остальных. Вы всегда открыты к экспериментам и действуете по принципу: "Будь что будет", при этом, не давая изменить себя тем, кто считает, что вы живете неправильно.

Картинка 9 - Интуитивная личность

Вы тонко чувствуете этот мир и людей, можете сразу угадать настроение по выражению лица человека. Замечаете детали, знаете, когда можно говорить, а когда лучше промолчать. Вас называют эмпатом за регулярную и качественную поддержку нуждающихся. Очень хорошо чувствуете, когда вам врут, при этом, показывая миру только то, что считаете нужным. Можете управлять людьми, но не позволяете манипулировать собой, из-за этого можете иметь очень узкий круг общения.

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