Иногда стоит себя отвлечь от повседневных забот, и предпраздничная суета этому помогает, например – поделками на Новый год 2023 своими руками.

К нам приближаются зимние праздники. Если у вас прескверное настроение, на правильную волну вас настроят поделки на Новый год. Этот вариант хорош тем, что идеален как для детей, так и для взрослых. Не бойтесь побыть ребенком это короткое время.

В этом материале УНИАН вы узнаете:

Помните, как в детстве в садике или школе вы делали из бумаги снежинки, праздничные дождики на елку и прочее? Тогда, кроме настойчивой учительницы, вас никто больше к этому не уговаривал – вы сами с удовольствием делали поделки на новый год своими руками. Из таких мелочей и состоят праздники.

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Поделки из бумаги на Новый год

Пожалуй, самый простой способ, как отвлечь себя от повседневных забот. Все, что вам нужно – бумага, ножницы, клей ПВА, декор (по вкусу), тканевые ленточки.

Среди самых популярных несложных поделок из бумаги на Новый год – снежинки. Правда, вы можете их украсить по-своему: например, вместе обычной бумаги использовать цветную, вырезанные уголки декорировать блестящим клеем (он будет долго держаться), а в сердцевине разместить тканевую повязку в форме цветочка (можно даже в патриотических цветах национального флага).

Другой вариант – поздравительные открытки. Возьмите плотную бумагу (лучше картон хорошего качества), поделите его на ровные части. В местах сгибов необходимо усилить клеем (можно брать блестящий по цвету). В качестве украшений – блестки, тканевые материалы скрепите с картоном / бумагой при помощи термопистолета. Учитывайте, что внутри у вас должно быть место для поздравления! Поэтому вклейте обычный белый лист с учетом размера открытки.

Сказочные животные из оригами – тоже интересный вариант, в том числе поделок на Новый год детям. Все, что от вас требуется, - немного терпения. Возьмите цветную плотную бумагу, условно поделите ее на ровные части, сложите "конвертиком". Представьте, что эта бумага – тело существа. Позвольте своему ребенку украсить "тело" заранее вырезанными глазками, ртом и лапками. Такие животные можно повесить на стекла окон – используйте для этого двухсторонний скотч.

Поделки на Новый год из шишек

Самым практическим вариантом будет подсвечник. Для этого вам понабятся 5-6 штук разного размера шишек, акриловые краски, картон (можно из-под почтовой коробки), бичевка, термопистолет и свеча. Из картона вырезаем ровный круг, края обрабатываем бичевкой. На приготовленный круг прикрепляем с помощью термопистолета уже раскрашенные шишки (заранее убрав из них сердцевину), в центр ставим свечу.

Для самых ленивых оставим простой декор шишек. Здесь важно взять кедровые шишки или большие сосновые – раскрашивать акрилом только бока, после чего нанести ПВА и блестки. В качестве завязки используйте бичевку (прикрепите ее уже связанную по центру с помощью термопистолета).

Поделки на Новый год кролика

Многие интересуются тематическими поделками на Новый год 2023. Поделки символа этого года – кролика – это не просто красиво и безумно мило, но и упражнение на ваше терпение.

Порежьте цветную бумагу на ровны четыре полосы и посередине сгибаем пополам. Место сгиба скрепляем клеем, потом накладываем по диагонали вторую полосу, третью и так далее. Соединив концы по очереди, приклеивам их вместе. В результате получим небольшой бумажный шарик – тельце нашего Кролика. К туловищу можно приклеить отдельно вырезанные лапки, это придаст устойчивости игрушке. По такой же схеме делаем отдельно голову и ушки.

Популярностью пользуется и кролик гармошкой. Эту технику очень любят в садиках и школах – сложите лист бумаги гармошкой, по линиям сгиба разрезать на четыре полоски. Из двух полосок – одна зверушка.

Потом соедините две детали в одну, чтобы одна часть была продолжением другой. Гармошку сложить в кружок, а посредине завязать нитками и обрезать лишнее. Концы бумаги склеить с обеих сторон. Не забудьте о глазках, мордочке и ушках.

Поделки из ватных дисков на Новый год

О бумажных новогодних изделиях, как и о шишках знают многие, но в вашем доме может быть еще сотня подручных материалов, которые могут быть использованы в поделках. Ватные диски – один из таких вариантов.

Украсьте ваш дом забавными Санта-Клаусами. Для этого на ручку пластиковой ложки намотайте плотную пряжную нить красного цвета, скрепите ее с основой термопистолетом. Затем оставшийся необработанный кончик "воткните" в пластиковый диск – он будет бороду Санта. Один из краев ватного диска заранее надрезаем так, чтобы он принял форму вьющейся бороды, второй просто немного загибаем – чтобы проглядывался кончик ложки. На ложке рисуем глаза, приклеиваем красный нос.

Ваш дом можно смело украсить и стильной гирляндой из-под ватных дисков. На прочную нить белого цвета просто нанизываем ватные диски. В итоге ваше изделие должно напоминать крупные снежинки.

Поделки в сад на Новый год 2023 своими руками

Больше всего времени занимают детские поделки на Новый год. Заинтересовать ребенка могут только легкая и быстрая работа, так как их внимание после 15 минут начинает переключаться на другие вещи.

В этом контексте самым оптимальным вариантом была и остается открытка. Разнообразьте ее, например, фигурной елочкой: 11 ленточек разных размером из зеленой бумаги складываем гармошкой (чтобы напоминало ветви дерева), прикрепляем ее по заранее начерченному силуэту новогодней красавицы посредине листовки. Отдельно приклейте ствол, украсьте вырезанными по такому же принципу новогодние игрушки, соблюдая пропорции елки.

В поделках на Новый год 2023 в садик можно использовать и палочки из-под мороженого. Например, вместе со своим ребенком вы можете собрать домик Санты: до 20 палочек раскрасьте коричневым цветом. Затем часть палочек в форме прямоугольника, остальные пойдут на треугольник – крышу, дверь и окошка. Позвольте ребенку самому раскрашивать домик.

Ранее УНИАН писал, что приготовить в год Кролика. 7 лучших полезных салатов на Новый год 2023.

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