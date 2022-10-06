Комнатные растения придают любому помещению более эстетический вид, к тому же, с помощью живых цветов можно создать дополнительный уют в квартире. Большое количество растений - это гарантия хорошего самочувствия и настроения, но только если за ними правильно ухаживать.
УНИАН расскажет, как оживить цветок в домашних условиях и уберечь от увядания остальные.
Увядание листьев комнатных растений - причины
Флористы говорят, что живые цветы в горшках могут погибать по нескольким причинам:
- перепады температуры - для большинства растений комфортная температура колеблется в диапазоне 18–26 °С, если она выше или ниже, то цветок может завянуть;
- неправильный полив - частота полива зависит от количества света, которое получают цветы, температуры, влажности воздуха и других факторов, поэтому почву всегда нужно проверять;
- недостаточный или избыточный полив - если поливать растение слишком активно, то оно погибнет, так же, как и в слишком сухой почве, поэтому трогайте землю в горшке пальцем, чтобы понять уровень ее влажности;
- полив в одном месте - цветы нужно поливать равномерно по всей поверхности почвы, причем, пока вода не начнет течь из дренажных отверстий, чтобы вся корневая система получила необходимое количество влаги;
- отсутствие удобрений - живые растения нуждаются в удобрениях, поэтому покупайте в специализированных магазинах подкормку, которая нужна именно вашему цветку;
- вредители - домашние цветы, как и огородные, необходимо беречь от насекомых, иначе такое "соседство" приведет к гибели культуры;
- неподходящая почва - разные типы растений предпочитают разные типы грунта, это нужно учитывать при покупке цвета;
- неблагоприятное место - одним цветам нужно больше солнца, другим - тень, поэтому прежде, чем приносить растение домой, ознакомьтесь с его требованиями;
- отсутствие дренажного отверстия - дренаж необходим для цвета, чтобы обеспечить вентиляцию и следить за уровнем полива, а альтернатива в виде гальки или кусочков кирпича не подходит.
Ухаживая за растением, вы должны прочесть о нем большое количество информации, чтобы знать, какие условия ему нужны. Многие люди игнорируют даже смену сезона - зимой, как правило, цветам нужно меньше воды и удобрений, потому что растения находятся в состоянии покоя.
Зная об основных причинах увядания цветов, у вас получится сохранить все любимые культуры и ухаживать за ними правильно.
Вянут комнатные цветы - приметы и суеверия
Кроме научных причин, существуют еще эзотерические - согласно народным поверьям, цветы в доме могут предупредить хозяев об опасности. Ознакомьтесь с перечнем ниже, чтобы понять, не нависла ли туча неприятностей над вашей семьей:
- частые скандалы и ругань - цветы "впитывают" в себя любую энергетику, поэтому, если вы дома постоянно конфликтуете, растения начнут погибать;
- порча и сглаз - наши предки верили, что растения могут забирать на себя негативную энергетику, поэтому если цветок в горшке завял - вас спасли от серьезных проблем;
- болезни и неудачи - увядание комнатных цветов может говорить о том, что хозяин дома скоро заболеет или потеряет деньги.
Кстати, некоторые цветы вообще нельзя держать в жилых помещениях. С таким растениям относятся каллы - они обладают энергией печали и могут наслать депрессию на человека. Плющи, как и любые вьющиеся растения, сковывают хозяина дома по рукам и ногам, мешая ему развиваться в жизни. Издавна считается, что особенно плющ опасен для девушек - пока он есть в вашей квартире, замуж вы не выйдете.