Как спасти увядшие цветы в горшке и не может ли гибель растения намекать на порчу в семье - узнайте в материале УНИАН.

Комнатные растения придают любому помещению более эстетический вид, к тому же, с помощью живых цветов можно создать дополнительный уют в квартире. Большое количество растений - это гарантия хорошего самочувствия и настроения, но только если за ними правильно ухаживать.

УНИАН расскажет, как оживить цветок в домашних условиях и уберечь от увядания остальные.

Увядание листьев комнатных растений - причины

Флористы говорят, что живые цветы в горшках могут погибать по нескольким причинам:

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перепады температуры - для большинства растений комфортная температура колеблется в диапазоне 18–26 °С, если она выше или ниже, то цветок может завянуть;

- для большинства растений комфортная температура колеблется в диапазоне 18–26 °С, если она выше или ниже, то цветок может завянуть; неправильный полив - частота полива зависит от количества света, которое получают цветы, температуры, влажности воздуха и других факторов, поэтому почву всегда нужно проверять;

- частота полива зависит от количества света, которое получают цветы, температуры, влажности воздуха и других факторов, поэтому почву всегда нужно проверять; недостаточный или избыточный полив - если поливать растение слишком активно, то оно погибнет, так же, как и в слишком сухой почве, поэтому трогайте землю в горшке пальцем, чтобы понять уровень ее влажности;

- если поливать растение слишком активно, то оно погибнет, так же, как и в слишком сухой почве, поэтому трогайте землю в горшке пальцем, чтобы понять уровень ее влажности; полив в одном месте - цветы нужно поливать равномерно по всей поверхности почвы, причем, пока вода не начнет течь из дренажных отверстий, чтобы вся корневая система получила необходимое количество влаги;

- цветы нужно поливать равномерно по всей поверхности почвы, причем, пока вода не начнет течь из дренажных отверстий, чтобы вся корневая система получила необходимое количество влаги; отсутствие удобрений - живые растения нуждаются в удобрениях, поэтому покупайте в специализированных магазинах подкормку, которая нужна именно вашему цветку;

- живые растения нуждаются в удобрениях, поэтому покупайте в специализированных магазинах подкормку, которая нужна именно вашему цветку; вредители - домашние цветы, как и огородные, необходимо беречь от насекомых, иначе такое "соседство" приведет к гибели культуры;

- домашние цветы, как и огородные, необходимо беречь от насекомых, иначе такое "соседство" приведет к гибели культуры; неподходящая почва - разные типы растений предпочитают разные типы грунта, это нужно учитывать при покупке цвета;

- разные типы растений предпочитают разные типы грунта, это нужно учитывать при покупке цвета; неблагоприятное место - одним цветам нужно больше солнца, другим - тень, поэтому прежде, чем приносить растение домой, ознакомьтесь с его требованиями;

- одним цветам нужно больше солнца, другим - тень, поэтому прежде, чем приносить растение домой, ознакомьтесь с его требованиями; отсутствие дренажного отверстия - дренаж необходим для цвета, чтобы обеспечить вентиляцию и следить за уровнем полива, а альтернатива в виде гальки или кусочков кирпича не подходит.

Ухаживая за растением, вы должны прочесть о нем большое количество информации, чтобы знать, какие условия ему нужны. Многие люди игнорируют даже смену сезона - зимой, как правило, цветам нужно меньше воды и удобрений, потому что растения находятся в состоянии покоя.

Зная об основных причинах увядания цветов, у вас получится сохранить все любимые культуры и ухаживать за ними правильно.

Вянут комнатные цветы - приметы и суеверия

Кроме научных причин, существуют еще эзотерические - согласно народным поверьям, цветы в доме могут предупредить хозяев об опасности. Ознакомьтесь с перечнем ниже, чтобы понять, не нависла ли туча неприятностей над вашей семьей:

частые скандалы и ругань - цветы "впитывают" в себя любую энергетику, поэтому, если вы дома постоянно конфликтуете, растения начнут погибать;

- цветы "впитывают" в себя любую энергетику, поэтому, если вы дома постоянно конфликтуете, растения начнут погибать; порча и сглаз - наши предки верили, что растения могут забирать на себя негативную энергетику, поэтому если цветок в горшке завял - вас спасли от серьезных проблем;

- наши предки верили, что растения могут забирать на себя негативную энергетику, поэтому если цветок в горшке завял - вас спасли от серьезных проблем; болезни и неудачи - увядание комнатных цветов может говорить о том, что хозяин дома скоро заболеет или потеряет деньги.

Кстати, некоторые цветы вообще нельзя держать в жилых помещениях. С таким растениям относятся каллы - они обладают энергией печали и могут наслать депрессию на человека. Плющи, как и любые вьющиеся растения, сковывают хозяина дома по рукам и ногам, мешая ему развиваться в жизни. Издавна считается, что особенно плющ опасен для девушек - пока он есть в вашей квартире, замуж вы не выйдете.

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