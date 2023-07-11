Рассказываем, что такое зажарка в супе на самом деле и почему нельзя относиться к ней халатно.

Зажаркой называют пассерованные овощи (как правило, лук и морковь), которые придают мясному бульону особый неповторимый вкус. Кроме того, суп с зажаркой выглядит красивее, чем без нее, но только если рецепт удачный. УНИАН расскажет, сколько делать зажарку для супа и какую советуют опытные хозяйки.

На чем лучше делать зажарку для супа - идеальный вариант

Известно, что от качества овощей и времени приготовления зависит и качество самой пассеровки, а значит, и конечного блюда. Многие хозяйки для приготовления зажарки берут обычное рафинированное подсолнечное масло без запаха. Однако если вы хотите, чтобы ваш бульон был более насыщенным, сделайте пассеровку на сливочном масле или смальце.

Также не все хозяйки знают, сколько жарить зажарку для супа и в какой последовательности выкладывать овощи. Опытные повара говорят, что существует всего два удачных варианта:

Видео дня

готовить овощи одновременно;

первой выкладывать морковь.

Лук пассеровать первым можно только в том случае, если вам нужно добиться характерного аромата и хрустящей корочки. Что касается времени, то 5-10 минут вполне хватит, чтобы сделать ароматную зажарку.

Если вы учли все правила, и у вас готова зажарка для супа, когда добавлять ее - личное дело каждой хозяйки. Но лучше всего сделать это в конце, за 3-5 минут до конца приготовления супа, чтобы овощи не разварились и развалились на молекулы.

Зажарка для супа с томатной пастой - варианты приготовления

Ингредиенты:

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

томатная паста - 1 пакетик;

вода, соль, перец.

Морковь очистить, вымыть, натереть на терке и выложить на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Жарить 5 минут, помешивая, затем добавить мелко нарезанный лук и жарить еще 2-3 минуты. Развести томатную пасту с водой, вылить эту смесь на сковороду. Посолить, поперчить, перемешать, подождать 1-2 минуты, пока зажарка для борща станет гуще, и выкладывать ее в суп.

Также легко готовится и зажарка для супа с болгарским перцем - для того чтобы реализовать данный вариант пассеровки, во время жарки моркови добавьте к ней болгарский перец, нарезанный полосочками, и тушите два овоща вместе.

Кроме того, опытные кулинары говорят, что зажарка для супа без моркови - это не менее вкусная пассеровка, чем привычная классическая. Вы можете просто обжарить лук с томатной пастой, добавить к нему болгарский перец или обойтись без него. Не лишним будет и нашинковать зелень - тогда ваше первое блюдо получится еще более ароматным и полезным.

Вас также могут заинтересовать новости: