Волонтеры призывают не выбрасывать жестянки, а приносить их. Ведь каждая изготовленная из них свеча - это поддержка наших воинов.

В Черновцах волонтеры массово изготавливают окопные свечи для украинских защитников. Горят такие свечи долго, на них можно и чайник подогреть, и подсушить вещи, и согреться в холодном окопе.

Как обычная жестянка превращается в источник тепла, говорится в сюжете ТСН.

Волонтер из Черновцов Ольга Топыркина рассказала, что наладила массовое производство окопных свечей в своей мастерской еще в начале полномасштабной войны. Технология проста - обычную банку наполняют скрученным гофрокартоном, пока на плите растапливается воск. Он - самый востребованный в этом деле. На сотню свечей его нужно три десятка килограммов.

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Ольга рассказывает, что каждую окопную свечу она трижды заливает воском, чтобы дольше горела. По ее словам, солдаты делают яму в земле, ставят туда эту свечу, поэтому нет дыма и не видно огня. А еще такой источник света и тепла не боится ветра, с его помощью можно и согреться, и посушить одежду. Они могут гореть до 7 часов.

Волонтеры призывают не выбрасывать жестянки, а приносить их. Ведь каждая такая свеча - это поддержка наших воинов.

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Из чайных свечей и консервных банок

Свечи ставят в жестяные банки с отверстиями для поступления воздуха. Процесс изготовления обогревателя смотрите в видео.

Из свечи и горшков

Свечной обогреватель делают из свечи в стеклянной колбе, которую ставят между двумя кирпичами. Над свечой ставят специальный обогреватель из трех горшков разного диаметра, вставленных друг в друга. Горшки соединяют длинным металлическим болтом, на который нанизывают шайбы и гайки. Глиняные горшочки не очень хорошо сохраняют тепло - их лучше заменить консервными банками.

Из пластиковых бутылок

Наберите очень горячую воду в бутылки и утепляйте этой "грелкой" кровать или одежду. Чтобы вода дольше оставалась горячей, бутылки можно обмотать полотенцем.

Из спиртовки

Спиртовкой называют простой подручный обогреватель из железной банки и воспаленного спирта. Возьмите небольшую железную емкость с железной крышкой, например, банку из-под пива или сгущенного молока. Начертите горизонтальную линию на отметке в 2/3 высоты банки. Сделайте на полосе 3-5 небольших отверстий в банке ножом или шилом. Залейте в банку спирт и закройте крышку. Поставьте банку на невоспламеняющуюся поверхность и встряхните, чтобы спирт через отверстия немного облил банку снаружи. Подожгите спирт снаружи и подождите, пока он выгорит. Повторите процедуру несколько раз, пока пламя не станет "самостоятельным".

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