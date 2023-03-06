Когда можно обрезать сливу и как правильно это делать, чтобы она не болела и дала богатый урожай.

Обрезка сливы весной нужна для того, чтобы дерево не болело, а летом дало хороший урожай. Но обрезать сливу нужно грамотно. Как правильно обрезать дерево, и чем обрезка молодой сливы весной отличается от обрезки старой сливы - в материале УНИАН.

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Когда можно обрезать сливу

На весну приходится самая важная обрезка сливы. Лучше всего обрезать дерево в конце марта - начале апреля: заморозков уже не будет, а почки растения еще не проснулись и движения соков нет. Но ориентироваться, конечно же, лучше по погоде, а не на календарь.

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Зачем нужна обрезка сливы

Сливу обрезают для того, чтобы дерево не одичало, не болело и давало хороший урожай и крупные плоды. Если ветки дерева не укорачивать и не срезать, они начинают расти, как им вздумается - в разные стороны, внутрь, загущают крону и не дают расти новым побегам. В такой кроне поселяются вредители и грибки. Заросшее дерево начинает болеть, высыхает, его бьют морозы, а еще на густой кроне долго задерживается снег и лед, и ветки из-за этого ломаются.

Обрезка сливы весной имеет еще ряд положительных моментов: до осенних заморозков на дереве заживут все ранки, а за лето сформируются новые крепкие и здоровые ветки, которые будут цвести уже в следующем сезоне.

Обрезка молодой сливы весной

Молодую сливу впервые обрезают в момент посадки саженца - это делают для того, чтобы корневая система, которая получила стресс и повреждения при пересадке, справилась с подпиткой всех веток. После обрезку сливы нужно делать регулярно, пока идет формирование кроны - до 15 лет.

Как обрезать сливу весной:

сначала удалить подмерзшие и поврежденные ветки;

удалить ветки, направленные в сторону ствола и ветки, смотрящие вниз;

удалить загущающие ветви - растущие слишком близко друг с другом и перекрещивающиеся ветки;

вырезать волчковые ветви;

Волчки - это сильные и вертикально расположенные побеги, которые быстро растут и с крупной листвой. Появляются они из спящих почек и иногда вырастают за год до 2 метров, но плодов не дают.

подрезать верхушечный побег - удалить "гусиные лапки";

удалить нижние ветки на развилках;

вырезать молодую поросль у ствола и у корня.

Кроме этого, в первые 6 лет после посадки дерева нужно обрезать ветви длиной 60 см - их нужно срезать наполовину, а также нужно укоротить прошлогодние молодые веточки - на 1/3 длины. Обрезать однолетние побеги нужно выше почки, направленной к наружному краю дерева.

Обрезка старой сливы весной

Обрезка старой сливы продолжается в среднем до 15 лет. При обрезке мелкие ветки у старого дерева не трогают - обрезают ежегодно только повреждённые ветки или направленные в центр кроны волчки.

Также старой сливе делают омолаживающую обрезку. Обрезать дерево нужно, как только у него замедляется прирост побегов, уменьшается урожайность или плодоносит только верхняя крона дерева. Для этого ранней весной у сливы спиливают старые скелетные ветки. Места, где проводилась обрезка, нужно зачистить острым ножом, затем обмазать замазкой.

В местах среза начнется формирование новых побегов - из них нужно оставить несколько самых сильных, а остальные удалить в середине лета.

Важно: не стоит обрезать старые ветви в большом количестве - радикальная обрезка сливы весной станет стрессом для дерева, и оно может погибнуть. Омолаживающую обрезку старой сливы лучше делать в течение 2-3 лет.

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