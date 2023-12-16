К выбору одежды для сна нужно подходить ответственно – тогда вы и выспитесь, и не навредите здоровью.

С наступлением холодов комнаты очень быстро выстывают. Чтобы согреться, многие ложатся спать, надев любимую теплую пижаму, носки и укутавшись в одеяло. Хотя носить одежду в несколько слоев для зимы – просто мастхэв, когда дело доходит до ночного отдыха, об этом методе лучше забыть, поскольку есть риск нарушения кровообращения и даже возникновения инфекций.

Доктор Дебора Ли рассказала, как подойти к выбору одежды для сна, чтобы не только хорошо отдохнуть, но и не навредить здоровью.

Полезно ли спать в носках – за и против

Некоторые специалисты утверждают, что, согрев ноги, человек быстрее уснет. Однако негативных последствий сна в носках куда больше. Во-первых, по словам доктора Ли, ношение носков во время сна – особенно, если они слишком тугие – может нарушить кровообращение.

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Еще одна причина, по которой врачи не советуют надевать носки перед сном – вероятность возникновения различных инфекций, в частности, грибка. Одно из исследований показало, что на носках бактерий столько же, сколько и на ковре. Вы удивитесь, но многие люди не меняют носки перед тем как лечь спать – представьте, сколько микроорганизмов может угрожать здоровью их ног.

Но можно ли спать в носках без вреда для здоровья? Ответ – да, однако есть несколько важных нюансов:

всегда надевайте перед сном чистые носки,

не надевайте носки, если в комнате тепло – стопы будут потеть, что приведет к риску развития инфекций,

следите, чтобы носок не давил, а еще лучше – выбирайте пару на несколько размеров больше.

Эти простые советы помогут вам сохранить ноги здоровыми. Но помните, что сном в носках все же лучше не злоупотреблять.

Можно ли спать в нижнем белье

Пожалуй, не менее спорная тема, чем сон в носках, – это сон в нижнем белье. Комментируя тему о том, нужно ли спать в трусах, доктор Ли ответила, что нет ни одной причины это делать (естественно, за исключением менструации, когда без них обойтись трудно). Вашей коже нужно "дышать", поэтому ночью вполне можно обойтись без нижнего белья.

Еще один аргумент в пользу того, почему нельзя спать в трусах, состоит в том, что когда воздух циркулирует, в области гениталий образуется меньше влаги. Соответственно, риск возникновения инфекций гораздо ниже.

Полезно ли спать в пижаме

Как и в случае с носками, к выбору пижамы для сна необходимо подойти ответственно. Помните, что тесная одежда может нарушить кровообращение. Это не только негативно скажется на вашем здоровье в будущем, но и может привести к дискомфорту во время сна и, как следствие, пробуждению.

Кроме того, теплая пижама может повысить вашего температуру тела. Готовы поспорить, сейчас вы подумали, не в этом ли суть теплой пижамы? Но проблема в том, что вы можете "перегреться". Если вам будет слишком жарко, вы рискуете проснуться в поту, и уснуть потом будет тяжелее.

Спать в пижаме или без – целиком и полностью ваш выбор. Если вы не можете отказаться от этого атрибута, выбирайте более просторные модели. Также доктор Ли советует избегать флиса. Лучше отдать предпочтение чему-нибудь из хлопка.

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