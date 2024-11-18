Котлеты куриные, свиные или свино-говяжьи могут стать еще вкуснее.

Фарш для котлет - дело индивидуальное. Одни хозяйки покупают мясо и "крутят" его самостоятельно, другие доверяют мясным магазинам и берут готовую субстанцию. Вне зависимости от предпочтительного варианта, вы должны точно знать, как сделать абсолютно любой фарш на котлеты в несколько раз вкуснее.

Что добавить в куриный фарш для вкуса - варианты

Даже у опытной хозяйки могут быть неудачные дни - по проверенному тысячу раз рецепту котлеты все равно разваливаются и не получаются вкусными. Но если она точно будет знать, как улучшить вкус куриного фарша, то попасть впросак уже не будет шансов.

Во-первых, всегда добавляйте хлебный мякиш в фарш - это делается не для массы, как многие думают, а для сочности. Причем, очень важно придерживаться пропорции. На 1 кг фарша хватит 250 гр хлеба, вымоченного в молоке, и ни в коем случае не больше. То же самое касается и яиц - для того же количества мясного продукта будет вполне достаточно 2-3 яиц. Если вы переборщите, можете получить обратный эффект - при жарке куриные котлеты распадутся и окажутся жесткими.

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Второе, что добавить в фарш для котлет рекомендуют смекалистые хозяйки - это измельченный лед. Удивительно, но факт - такой интересный компонент действительно "оживляет" даже фарш не самого высокого качества, а котлеты куриные, свиные или говяжьи получаются очень нежными.

Что добавить в куриный фарш, чтобы он не был жидким

Если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой - консистенция заготовки недостаточно густая - попробуйте добавить в фарш немного манки. Но учитывайте, что после того как крупа попадет в мясную массу, емкость с этой смесью должна минут 20-30 постоять в холодильнике. Это нужно для того чтобы крупа разбухла и забрала в себя лишнюю жидкость. Кроме того, за полчаса даже хлеб успеет вобрать в себя куриный сок, за счет этого куриные котлеты будут еще вкуснее.

Как сделать куриные котлеты - рецепт

Придерживаясь вышеописанных лайфхаков, у вас точно получится с первого раза приготовить идеальный ужин.

Возьмите килограмм готового куриного фарша или сделайте его самостоятельно. Вымочите 250 гр мякиша батона в теплом молоке, добавьте в фарш. Туда же положите 2 куриных яйца и 1 измельченный репчатый лук. Если мясо было недостаточно жирным, можете положить 20-30 гр сливочного масла. Посолите, поперчите, обжаривайте на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.

Полезный совет: каждый раз при готовке котлет помните, что нельзя использовать для фарша куриную кожу - только мясо. В противном случае котлеты куриные получатся слишком жирными, так как при высоких температурах жир начнет топиться и вытекать из кожи.

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