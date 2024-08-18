Из-за смены церковного календаря предыдущие списки праздничных дат больше не актуальны.

Многие верующие издавна имеют привычку - покупать бумажные настенные церковные календари, чтобы не забывать о важных православных праздниках и постах. Так же точно бывает и с бумажными иконами - их удобно носить в кошельке. УНИАН выяснил, как правильно утилизировать церковный календарь и другую религиозную атрибутику.

Почему нельзя хранить старые календари

Народные приметы гласят, что списки праздничных дат прошедших годов "тянут" владельца квартиры или дома назад. То есть, человек невольно постоянно обращает внимание на неактуальные даты и мысленно находится в прошлом, а не в настоящем. Более того, если хранить дома календарь года, который был несчастливым, или в течение тех 365 дней у вас произошло трагическое событие, то сохраняется негативная энергетика, человек не будет счастлив. Церковные календари в этом смысле имеют такую же силу - кроме того, с переходом на новые даты торжеств многие такие праздничные списки стали просто неактуальными. Можно ли выбрасывать старые церковные календари? Нет, лучше поступить иначе.

Куда девать старые настенные церковные календари и бумажные иконы

Проводя генеральную уборку в жилище, люди часто находят множество старых журналов и газет, у верующих копятся календари и бумажные иконы, часто потертые и неприглядные. Что можно сделать из старого календаря, знают на пунктах приема макулатуры - именно туда предлагают отнести вне кипы старых бумажных изделий. Тем не менее, если с газетами, журналами и ненужными книгами все ясно, то церковный календарь отнести на переработку непросто - не у каждого поднимется рука отправить Николая Чудотворца в такое неприятное место.

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Отсюда вопрос - куда девать старые церковные календари. Священники считают, что любые вещи, на которых изображен Господь, Дева Мария, другие святые и даже просто крест - священны. То есть, ни в коем случае их нельзя рвать или выбрасывать на помойку.

Тогда куда девать бумажные иконы и календари? Лучше всего их сжечь, если это можно сделать, отдав дать уважения святыне. Люди, у которых нет возможности это сделать, могут принести религиозную атрибутику в любой храм - там знают, что делать с бумажными иконами и календарями, и смогут их сжечь, соблюдая все правила.

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