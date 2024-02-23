К таинству крещения нужно подготовиться заранее, тогда все пройдет идеально.

Крещение – один из важнейших обрядов в православии, который приобщает человека к церкви. Зачастую крещение ребенка проводят в младенческом возрасте. Но есть и люди, которые крестятся в более осознанном возрасте.

УНИАН разбирался, что такое крещение ребенка, и во всех тонкостях этого процесса.

Как проходит крещение ребенка

В православии обряд крещения проводится в церкви:

Видео дня

священник благословляет воду, в которой крестят малыша,

обряд совершается погружением в воду три раза,

голову малыша поливают святой водой,

далее происходит поливание малыша святой мирой,

традиционно, в ходе обряда произносятся молитвы и благословения.

Теперь поговорим о том, сколько длится крещение ребенка. Хотя все зависит от конкретной церкви, народных обычаев и предпочтений семьи, обычно обряд занимает около 20-30 минут.

Что важно знать на крещение ребенка - приметы, обычаи

Сам по себе обряд крещения сопровождается различными приметами. Например, в некоторых культурах таинство связывают с успешным продолжением рода. Но есть и другие приметы на крещение ребенка.

Так, стоит обратить внимание на поведение малыша во время обряда. Согласно приметам, если ребенок плачет или ведет себя нервно во время крещения, это может предсказывать характер или судьбу в будущем. Если же малыш спокоен - это благоприятный знак.

В народе также обращают внимание на погоду в крещение ребенка - приметы гласят, что если день теплый и ясный, - это хороший знак. А вот холод и пасмурную погоду считают менее благоприятным знамением.

Как готовиться на крещение ребенка

Поскольку этот обряд очень важен, его нужно тщательно спланировать. Заранее согласуйте со священником дату и время проведения таинства. Помните, что нужно на крещение ребенка купить такие вещи, как, к примеру, крестик. Чтобы не прогадать с формой и размером, советуем пообщаться с представителем церкви. А еще лучше - купить его в магазинах при самом храме, ведь там крестики уже освящены. Подробнее о том, что нужно подготовить, поговорим ниже. Запоминайте, как готовиться на крещение ребенка - что нужно купить:

нательный крестик;

одежду для крещения (рубашка - для мальчика, платье - для девочки);

крыжма (пеленка, в которую заворачивают малыша после крещения);

мешочек для хранения отрезанных волос крещеного.

Поскольку выше мы упомянули крыжму, которую нужно иметь на обряд, правила гласят, что ее обязательно нужно сохранить. Она является своеобразной реликвией и наделена силой исцеления малыша. Готовы поспорить, что у многих из вас есть воспоминания о том, как вас накрывали крыжмой во время болезни.

Есть еще один важный момент в том, как происходит крещение ребенка. Он касается мамы малыша. Если она хочет присутствовать на таинстве, обряд нужно проводить не менее чем через 40 дней после рождения малыша. Согласно традиции, в этот период мать не может посещать церковь. На 40-й день священник может прочесть очищающую молитву, и тогда мама сможет увидеть таинство.

Кто не может пойти на крещение ребенка

Для начала давайте разберемся, кто не может стать крестными. В этом вопросе правила церкви довольно строгие. Итак, быть крестными не могут представители другой веры, неверующие или некрещеные люди. Запрещено также звать в крестные членов культовых организаций и сект, монахов, несовершеннолетних, а также людей с душевными заболеваниями. Также крестными не могут становиться биологические родители, люди в браке (крестной и крестным не могут быть муж и жена). Кстати, это относится и к людям, которые в брак еще не вступили, но планируют пожениться.

Перед таинством крестные должны пройти обряд исповеди. Это связано с тем, что они должны очистить свою совесть. Однако обязанности крестных выходят далеко за рамки самого дня крещения. Так, согласно традициям, именно эти люди должны будут познакомить малыша с обычаями церкви, поддержать в трудную минуту.

Как одеться на крещение ребенка

Как известно, церковь - не то место, куда можно пойти в любом наряде. Многие знают, что в православный храм женщинам нельзя входить в коротких юбках и платьях, а также с непокрытой головой. Так в чем идти на крещение ребенка в церковь?

Для мужчин отличным выбором станет костюм. Стоит воздержаться от слишком светлых или ярких цветов в одежде. Также можете надеть галстук, это придаст вашему образу более формальный вид.

Что касается женщин, вы можете отдать предпочтение платью (длина должна быть ниже колена) или костюму. От глубокого декольте, ярких принтов или разрезов лучше отказаться. Образ можно дополнить не слишком кричащими аксессуарами. Обязательно покройте голову платком. Обратить особое внимание стоит и на выбор обуви. Лучше, если она будет закрытая и не на слишком высоком каблуке.

Вас также могут заинтересовать новости: