Как заправить одеяло в пододеяльник быстро / фото ua.depositphotos.com

Для большинства людей процесс смены постельного белья сопровождается мучениями при заправке одеяла. Для этого дела многим людям нужны минимум полчаса и несколько акробатических трюков.

Предлагаем вам воспользоваться несколькими трюками, при помощи которых можно заправить одеяло в пододеяльник быстро и без мучений. Сначала они могут показаться вам сложными, но после нескольких попыток вы научитесь надевать пододеяльник буквально за минуту.

Ранее мы рассказывали, как правильно делать уборку и упростить этот процесс.

Как заправить одеяло в пододеяльник прищепками

Очень простая хитрость поможет заправить одеяло в пододеяльник с любым вырезом за считанные секунды. Для этого вам понадобится 4 прищепки или любые другие зажимы. Вместо прищепок можно заправить одеяло двум людям, держа его 4 руками.

  1. Сначала расстелите пустой пододеяльник на кровати.
  2. Скомкайте одеяло и запихните его в пододеяльник.
  3. Засуньте руки в пододеяльник и найдите углы одеяла.
  4. Вставьте четыре угла одеяла в четыре конца пододеяльника.
  5. Снаружи закрепите углы одеяла четырьмя прищепками. Либо зажмите углы одеяла руками.
  6. Поднимите одеяло и встряхните его несколько раз, чтобы оно полностью расправилось.

Как заправить одеяло в пододеяльник с вырезом снизу

Ещё одна хитрость поможет вам быстро заправить одеяло, если вырез пододеяльника находится снизу. 

  1. Выверните пододеяльник наизнанку и ровно разложите его на кровати вырезом вниз.
  2. Сверху на пододеяльник ровно выложите одеяло.
  3. Заверните одеяло вместе с пододеяльником в рулет.
  4. Возьмитесь за один край свертка и аккуратно выверните пододеяльник через разрез, чтобы край одеяла оказался внутри пододеяльника.
  5. Повторите то же самое с другой стороны.
  6. Когда нижний край одеяла будет заправлен в одеяло, встряхните одеяло, чтобы оно полностью оказалась в пододеяльнике.

Как заправить одеяло в пододеяльник с отверстием сбоку

Этот способ комбинирует первый и второй метод. Как и в первом методе, тут надо придерживать углы одеяла, а из второго метода взято выворачивание пододеяльника.

  1. Выверните пододеяльник наизнанку и разложите на кровати. 
  2. Сверху на пододеяльнике расстелите одеяло.
  3. Просуньте руки в вырез и зажмите края одеяла через углы пододеяльника.
  4. Выверните пододеяльник, чтобы одеяло оказалось внутри.
  5. Не отпуская углы одеяла, встряхните его, чтобы оно распрямилось внутри.
Как легко надеть пододеяльник на одеяло / фото ekopostel.ru

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