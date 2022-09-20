Для большинства людей процесс смены постельного белья сопровождается мучениями при заправке одеяла. Для этого дела многим людям нужны минимум полчаса и несколько акробатических трюков.
Предлагаем вам воспользоваться несколькими трюками, при помощи которых можно заправить одеяло в пододеяльник быстро и без мучений. Сначала они могут показаться вам сложными, но после нескольких попыток вы научитесь надевать пододеяльник буквально за минуту.
Ранее мы рассказывали, как правильно делать уборку и упростить этот процесс.
Как заправить одеяло в пододеяльник прищепками
Очень простая хитрость поможет заправить одеяло в пододеяльник с любым вырезом за считанные секунды. Для этого вам понадобится 4 прищепки или любые другие зажимы. Вместо прищепок можно заправить одеяло двум людям, держа его 4 руками.
- Сначала расстелите пустой пододеяльник на кровати.
- Скомкайте одеяло и запихните его в пододеяльник.
- Засуньте руки в пододеяльник и найдите углы одеяла.
- Вставьте четыре угла одеяла в четыре конца пододеяльника.
- Снаружи закрепите углы одеяла четырьмя прищепками. Либо зажмите углы одеяла руками.
- Поднимите одеяло и встряхните его несколько раз, чтобы оно полностью расправилось.
Как заправить одеяло в пододеяльник с вырезом снизу
Ещё одна хитрость поможет вам быстро заправить одеяло, если вырез пододеяльника находится снизу.
- Выверните пододеяльник наизнанку и ровно разложите его на кровати вырезом вниз.
- Сверху на пододеяльник ровно выложите одеяло.
- Заверните одеяло вместе с пододеяльником в рулет.
- Возьмитесь за один край свертка и аккуратно выверните пододеяльник через разрез, чтобы край одеяла оказался внутри пододеяльника.
- Повторите то же самое с другой стороны.
- Когда нижний край одеяла будет заправлен в одеяло, встряхните одеяло, чтобы оно полностью оказалась в пододеяльнике.
Как заправить одеяло в пододеяльник с отверстием сбоку
Этот способ комбинирует первый и второй метод. Как и в первом методе, тут надо придерживать углы одеяла, а из второго метода взято выворачивание пододеяльника.
- Выверните пододеяльник наизнанку и разложите на кровати.
- Сверху на пододеяльнике расстелите одеяло.
- Просуньте руки в вырез и зажмите края одеяла через углы пододеяльника.
- Выверните пододеяльник, чтобы одеяло оказалось внутри.
- Не отпуская углы одеяла, встряхните его, чтобы оно распрямилось внутри.