Быстро заправить одеяло в пододеяльник поможет простой трюк с прищепками.

Для большинства людей процесс смены постельного белья сопровождается мучениями при заправке одеяла. Для этого дела многим людям нужны минимум полчаса и несколько акробатических трюков.

Предлагаем вам воспользоваться несколькими трюками, при помощи которых можно заправить одеяло в пододеяльник быстро и без мучений. Сначала они могут показаться вам сложными, но после нескольких попыток вы научитесь надевать пододеяльник буквально за минуту.

Ранее мы рассказывали, как правильно делать уборку и упростить этот процесс.

Как заправить одеяло в пододеяльник прищепками

Очень простая хитрость поможет заправить одеяло в пододеяльник с любым вырезом за считанные секунды. Для этого вам понадобится 4 прищепки или любые другие зажимы. Вместо прищепок можно заправить одеяло двум людям, держа его 4 руками.

Сначала расстелите пустой пододеяльник на кровати. Скомкайте одеяло и запихните его в пододеяльник. Засуньте руки в пододеяльник и найдите углы одеяла. Вставьте четыре угла одеяла в четыре конца пододеяльника. Снаружи закрепите углы одеяла четырьмя прищепками. Либо зажмите углы одеяла руками. Поднимите одеяло и встряхните его несколько раз, чтобы оно полностью расправилось.

Как заправить одеяло в пододеяльник с вырезом снизу

Ещё одна хитрость поможет вам быстро заправить одеяло, если вырез пододеяльника находится снизу.

Выверните пододеяльник наизнанку и ровно разложите его на кровати вырезом вниз. Сверху на пододеяльник ровно выложите одеяло. Заверните одеяло вместе с пододеяльником в рулет. Возьмитесь за один край свертка и аккуратно выверните пододеяльник через разрез, чтобы край одеяла оказался внутри пододеяльника. Повторите то же самое с другой стороны. Когда нижний край одеяла будет заправлен в одеяло, встряхните одеяло, чтобы оно полностью оказалась в пододеяльнике.

Как заправить одеяло в пододеяльник с отверстием сбоку

Этот способ комбинирует первый и второй метод. Как и в первом методе, тут надо придерживать углы одеяла, а из второго метода взято выворачивание пододеяльника.

Выверните пододеяльник наизнанку и разложите на кровати. Сверху на пододеяльнике расстелите одеяло. Просуньте руки в вырез и зажмите края одеяла через углы пододеяльника. Выверните пододеяльник, чтобы одеяло оказалось внутри. Не отпуская углы одеяла, встряхните его, чтобы оно распрямилось внутри.

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