Как вытащить занозу без иголки и чем еще можно воспользоваться в такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

В народе занозой называют любой маленький острый предмет, который может оказаться в кожных покровах человека. Занозы остаются в подушечках пальцев, в ступнях или под ногтями. Обычно, это кусочки дерева или других природных материалов. УНИАН расскажет, как достать занозу у ребенка или взрослого.

Ранее мы говорили о том, чем обработать рану в домашних условиях.

Помните о том, что прежде, чем приступать к извлечению занозы из тела, тщательно вымойте руки мылом, а затем продезинфицируйте их и травмированный участок кожи. Обеззараживание инструментов (иголки или пинцета) - также обязательный этап.

Как достать глубокую занозу из пальца иголкой

Такой метод лучше всего подходит для глубоких травм - когда заноза "сидит" достаточно далеко в кожных покровах. При соблюдении техники, манипуляция будет абсолютно безболезненной:

вымойте руки с мылом и обработайте спиртом иглу;

слегка приподнимите иглой кожу так, чтобы вскрыть участок над занозой;

раскройте ранку, чтобы видеть кончик занозы;

поддевайте иглой занозу и вытаскивайте ее наверх.

Ни в коем случае не давите на кожу вокруг занозы, иначе она окажется еще глубже. Перед процедурой лучше распарить кожу, чтобы инородный предмет оказался ближе к поверхности. После окончания манипуляций обработайте ранку перекисью, а затем заклейте пластырем.

Как можно вытащить глубокую занозу пинцетом

Второй вариант борьбы с занозами - использование косметического пинцета. Он подходит для тех, кто по каким-либо причинам боится вида иглы или опасается ее использовать. Для того, чтобы вытащить занозу пинцетом, выполняйте рекомендации:

обработайте пинцет антисептиком или спиртом;

вымойте руки с мылом;

подцепите пинцетом кончик занозы, который выглядывает из кожи;

легко потяните занозу вверх под правильным углом;

в конце продезинфицируйте ранку и заклейте пластырем.

Главное - разглядеть, под каким углом заноза вошла в кожу. Если вы будете вытаскивать ее против положения, то рано или поздно внешняя часть сломается, а остальное останется внутри кожи.

Как достать занозу без иголки

Если вы не хотите или не можете использовать вышеперечисленные инструменты, можно обойтись без них. Для того, чтобы избавиться от занозы, существуют три надежных метода.

Ихтиоловая мазь

Такое средство не позволит ранке загноиться и убережет ее от возникновения опасных болезнетворных бактерий. Ихтиоловая мазь в аптеках стоит мало, а пользоваться ею просто. Достаточно нанести немного мази на бактерицидную часть пластыря, которая будет соприкасаться с кожей, наклеить пластырь и подождать 12 часов. После того, как вы снимите пластырь, увидите, что заноза осталась на нем.

Перекись водорода

Альтернативный вариант из копилки бабушкиных рецептов. Достаточно лишь полить травмированный участок перекисью, он начнет пениться, а заноза будет продвигаться к краю кожного покрова. В легких случаях она выходит сама, в более запущенных придется "помочь" ей с помощью пинцета.

Сода пищевая

Эффект действия такого продукта идентичен перекиси. Единственный нюанс - времени может понадобиться гораздо больше. Смешайте воду и соду так, чтобы получилась паста, нанесите ее на ранку, обмотайте бинтом или заклейте пластырем. Снимать нужно через сутки - заноза исчезнет сама.

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