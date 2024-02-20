Выбирайте ананас в магазине по запаху, звуку и прикосновению.

Свежий и ароматный ананас по вкусу гораздо вкуснее консервированного. Чтобы из множества плодов в магазине найти действительно сладкий, не обязательно его разрезать и пробовать. Мы расскажем, как выбрать спелый ананас.

Как выбрать ананас спелый в магазине

Как понять, спелый ли ананас, во время покупки? Обратите внимание на такие признаки:

Цвет . Кожура ананаса должна желто-коричневой. Зеленый цвет говорит о незрелости, а бурая - о перезрелости. Если на фрукте есть пятна, то он может оказаться гнилым.

. Кожура ананаса должна желто-коричневой. Зеленый цвет говорит о незрелости, а бурая - о перезрелости. Если на фрукте есть пятна, то он может оказаться гнилым. Листья . У спелого ананаса ботва легко прокручивается, а листья можно выдернуть руками.

. У спелого ананаса ботва легко прокручивается, а листья можно выдернуть руками. Упругость . Самый простой способ, как определить спелый ананас, - надавить на него. Качественный фрукт продавится и сразу выпрямится. В перезревшем ананасе вмятина останется, а незрелый будет слишком твёрдым.

. Самый простой способ, как определить спелый ананас, - надавить на него. Качественный фрукт продавится и сразу выпрямится. В перезревшем ананасе вмятина останется, а незрелый будет слишком твёрдым. Вес . Спелый ананас весит в среднем 1,3-1,7 кг. Если плод очень лёгкий, то он не будет сочным.

. Спелый ананас весит в среднем 1,3-1,7 кг. Если плод очень лёгкий, то он не будет сочным. Звук . Постучать по фрукту - это ещё один способ, как определить свежий ананас. Звук должен быть глухим, а не звонким.

. Постучать по фрукту - это ещё один способ, как определить свежий ананас. Звук должен быть глухим, а не звонким. Запах . Качественный плод имеет легкий сладковатый аромат. Если он не пахнет, то ананас может быть зеленым.

Если после дегустации фрукт оказался зеленым - не стоит его есть. Недоспелый ананас вызывает расстройство желудка и ожоги слизистой рта. Оставьте плод при комнатной температуре, и, возможно, он дозреет.

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Где хранить свежий ананас

Свежий ананас рекомендуется завернуть в бумажную упаковку и положить в холодильник. Храните его там не больше недели. Тропические фрукты не любят холод и быстро портятся.

Если не съедите плод сразу, можно переложить его в морозилку. Замороженным он спокойно пролежит несколько месяцев.

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