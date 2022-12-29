УНИАН собрал самые интересные варианты развлечений для шумных компаний и камерных празднований Нового года 2023.

Праздники стремительно приближаются, поэтому пора подумать над тем, чем заняться в Новый год, чтобы не было скучно. Вариантов множество, поэтому каждый найдет самый лучший для себя.

Ранее УНИАН рассказывал, в чем встречать Новый год 2023, а теперь время выбирать развлечения.

Новогодние развлечения стоит выбирать, опираясь на то, с кем вы будете праздновать. Очевидно, новогодняя программа семейного празднования будет отличаться от вечеринки в кругу друзей.

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Как интересно встретить Новый год - лучшие развлечения

Маскарадная вечеринка. Это хорошее развлечение для тех, кто думает, как весело встретить Новый год дома. Костюмированная вечеринка подойдет для домашнего празднования в семейном кругу, а также для пати с друзьями. Кстати, можно устроить конкурс самого креативного новогоднего образа. Победителю - приз.

Это хорошее развлечение для тех, кто думает, как весело встретить Новый год дома. Костюмированная вечеринка подойдет для домашнего празднования в семейном кругу, а также для пати с друзьями. Кстати, можно устроить конкурс самого креативного новогоднего образа. Победителю - приз. Письмо с целями. Новый год - символический праздник и для многих означает старт чего-то нового. Предложите написать каждому письмо с целями и посланием для себя, которое вы откроете только в следующем Новом году. Подготовьте атмосферные открытки, конверты, зажгите свечи и включите новогоднюю музыку.

Новый год - символический праздник и для многих означает старт чего-то нового. Предложите написать каждому письмо с целями и посланием для себя, которое вы откроете только в следующем Новом году. Подготовьте атмосферные открытки, конверты, зажгите свечи и включите новогоднюю музыку. Новогодние гадания. Устроить новогодние гадания очень легко. Для этого подойдет и воск, и кофейная гуща, но самое легкое - испечь печенье с предсказаниями. Заранее подготовьте теплые предсказания на следующий год и предложите гостям выбрать что-то для себя. Кстати, это удачный выбор для тех, кто раздумывает, как встретить Новый год вдвоем. Позаботьтесь о романтических предсказаниях.

Устроить новогодние гадания очень легко. Для этого подойдет и воск, и кофейная гуща, но самое легкое - испечь печенье с предсказаниями. Заранее подготовьте теплые предсказания на следующий год и предложите гостям выбрать что-то для себя. Кстати, это удачный выбор для тех, кто раздумывает, как встретить Новый год вдвоем. Позаботьтесь о романтических предсказаниях. Основание традиции. Новый год встречают с близким людьми: то ли это семья, то ли это друзья. Так, почему же не связать вас общей новогодней традицией? Придумайте собственную, ведь вариантов множество: совместно приготовить тазик "Оливье", пересмотреть любимую комедию, спеть в караоке или вместе посетить детей-сирот в канун Нового года. Уверены, что каждый найдет себе теплую традицию на Новый год 2023.

Новый год встречают с близким людьми: то ли это семья, то ли это друзья. Так, почему же не связать вас общей новогодней традицией? Придумайте собственную, ведь вариантов множество: совместно приготовить тазик "Оливье", пересмотреть любимую комедию, спеть в караоке или вместе посетить детей-сирот в канун Нового года. Уверены, что каждый найдет себе теплую традицию на Новый год 2023. Игры . Если вы думаете, что это слишком скучный вариант того, как встретить Новый год 2023, то вы просто давно не видели ассортимента современных настолок. Кроме того, вы можете придумать собственные игры, например создать собственную мемологию со смешными фото друг друга.

В большой шумной компании Новый год никогда не будет скучным. Впрочем, иногда настроения для празднования совсем нет, поэтому некоторые из нас в эту ночь останутся одни. Довольно трудно советовать, как встретить Новый год наедине. Впрочем, не пытайтесь фокусироваться на одиночестве, а воспринять это как возможность ментально попрощаться с уходящим годом и встретить 2023 год в полной гармонии с собой. Устройте себе новогоднюю атмосферу, откройте шампанское, напишите себе письмо в будущее и поздравьте друзей.

К сожалению, в этом году не все смогут встретить Новый год так, как планировалось. Фейерверки неуместны, но помните о желании в 00:00.

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