Рано или поздно каждая семья сталкивается с тем, что не знает, как успокоить плачущего ребенка.

Пожалуй, всем родителям знакома ситуация, когда ребенок плачет и его невозможно успокоить. Что же делать в такой ситуации, как успокоить малыша за 5 секунд? Давайте разбираться.

Почему ребенок плачет

С помощью плача ребенок сообщает вам, что что-то не так. Когда дело касается того, как успокоить психику ребенка, важно понять, что именно вызывает у него беспокойство.

Ваш ребенок может плакать в случае, если:

он голоден;

малыша беспокоят отрыжка или вздутие животика;

нужно сменить подгузник;

он хочет спать;

хочет, чтобы его взяли на руки или покачали;

малышу жарко или холодно;

у малыша колики;

ребенку что-то мешает, например, давит подгузник или одежда, или малышу мешает тугое пеленание;

у него режутся зубки.

Как успокоить ребенка, если он плачет

Возьмите на руки, прижмите к груди.

Запеленайте или, наоборот, распеленайте.

Дайте грудь, бутылочку или соску.

Покачивайте ребёнка под белый шум.

Если ребенок постарше, то попробуйте переключить его внимание. Поглядите с ним в окно или включите телевизор.

Заместите эмоциональную активность физической. Возьмите ребёнказа подмышки и позвольте ему попрыгать на кровати. Или подбросьте невысокого в воздух.

Как успокоить малыша за 5 секунд

Существует реальный способ успокоить малыша буквально за секунды. Показал его доктор Гамильтон. На данный момент видео о том, как моментально успокоить плачущего ребенка, набрало более 56 миллионов просмотров.

Для начала возьмите младенца на руки и скрестите его ручки на груди. Прижмите скрещенные ручки левой ладонью к его груди и уложите ребёнка на эту же ладонь - под углом 45 градусов к полу. Пальцами той же, левой руки придерживайте за подбородок, чтобы головка не падала. Правой ладонью поддерживайте новорождённого под памперс.

Удерживая ребёнка под углом 45 градусов, начинайте аккуратно его покачивать. Это может быть движение вверх‑вниз или из стороны в сторону. Буквально через пару‑тройку секунд младенец замолчит.

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