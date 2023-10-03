Запах сырости и затхлости в шкафу можно убрать очень доступными средствами, которые найдутся в каждом доме.

С наступлением холодов на смену легкой одежде приходят свитера. В это время многие начинают перебирать гардероб и доставать более теплые вещи. Однако часто люди сталкиваются с распространенной проблемой – затхлый запах в шкафу с одеждой. Почему в шкафу запах старости и что с этим делать – расскажем ниже.

Затхлый запах одежды в шкафу – причины

Есть несколько довольно простых причин, почему вещи в шкафу начинают вонять. Одна из них – вещи просто не успели высохнуть после стирки. Это довольно банальная ошибка хозяек, которая гарантировано обеспечит вам проблему затхлого запаха. Будьте готовы, что он "перейдет" и на другие вещи. Поэтому всегда лучше дать одежде повисеть подольше, если сомневаетесь, высохла ли она после стирки.

Вторая и не менее распространенная причина – влага в доме. Если в вашей комнате сыро, вещи обязательно впитают эту влагу в себя и начнут неприятно пахнуть. Не забывайте проветривать и следите за стенками шкафа, чтобы на них не появлялся грибок.

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Третья причина – вы кладете ношенные вещи к чистым. Даже если надели что-то один раз и планируете "выгулять" снова, лучше это положить подальше от выстиранной одежды.

Ну и раз уж речь зашла о зимнем гардеробе, вполне вероятно, что одежда просто залежалась, или в ней завелась моль. Советуем время от времени убирать на полках, где лежат вещи "на потом", и протирать шкаф влажной тряпкой.

Как убрать затхлый запах в шкафу - ваши первые действия

Для начала, вам необходимо освободить шкаф от одежды и оценить масштабы "катастрофы". Переберите все вещи, если чувствуете неприятный запах – сразу отправляйте в стирку. Пока шкаф пуст, протрите его смоченной в воде тряпкой, чтобы избавиться от пыли. Затем вытрите излишнюю влагу и дайте полкам высохнуть. Это самый простой способ, как убрать запах залежавшегося белья, но подойдет он лишь в том случае, если вещи просто долго оставались в шкафу.

Чем убрать затхлый запах из шкафа - проверенные методы

К сожалению, от неприятного запаха в шкафу не застрахован никто. Он может появиться даже в комнате с хорошей вентиляцией и идеальной чистотой. Но не стоит паниковать, мы расскажем, как убрать запах затхлости с мебели. Если не хотите прибегать к использованию химикатов, есть проверенный еще нашими бабушками способ, как избавиться от затхлого запаха вещей – расставьте в шкафу небольшие мешочки с солью. Возьмите кусочки бинта или марли, насыпьте в них соль и плотно завяжите, чтобы она не высыпалась на вещи. Желательно класть их поближе к задней стенке шкафа, так как часто именно там образуется грибок. Суть метода заключается в том, что соль будет впитывать влагу, так что не забывайте периодически эти мешочки менять.

Есть и другой, не менее доступный способ, как убрать запах сырости в шкафу. Разложите на каждой полке почайному пакетику (можете купить самый дешевый черный чай). Они также потянут на себя влагу и оставят в шкафу приятный аромат. Менять их желательно раз в 1-2 недели, в зависимости от того, как быстро они начнут отсыревать.

Отличным помощником станет сода – от запаха в шкафу не останется и следа. Разведите 1 столовую ложку пищевой соды в стакане воды и протрите смоченной в этом растворе тряпкой полки и стенки шкафа. Обязательно пройдитесь по поверхности сухими салфетками, чтобы на ней не осталось влаги.

Если соды вдруг нет, на помощь придет домашняя аптечка. Опытные хозяйки часто используют активированный уголь от запаха в шкафу. Заверните его в марлю или любую ткань, которая хорошо пропускает воздух. Уголь примет на себя неприятные запахи.

Что делать, если старый шкаф воняет: профилактика

К сожалению, никто не может гарантировать, что если вы используете все описанные выше методы, запах затхлой одежды уйдет раз и навсегда. Для того чтобы эффект был долговременным, вам придется уделять время профилактике:

Разберитесь с вентиляцией. Если нет возможности установить кондиционер, старайтесь регулярно проветривать.

В случае повышенной сырости приобретите специальные средства или устройства для поглощения влаги.

Перебирайте одежду. Достаточно делать это раз в 1,5-2 месяца, чтобы вещи не успели залежаться.

Не менее важный совет – не накапливайте ненужное. Если вы не носите вещь более чем полгода, пора с ней распрощаться. Статистика говорит, что вы вряд ли когда-то ее наденете снова. Помните, что вы всегда можете подарить или задонатить одежду, чтобы ее не выбрасывать.

Лайфхаки для запаха в шкафу

Чтобы ваши усилия не пошли насмарку, дадим вам несколько советов по поддержанию приятного аромата в шкафу. Наиболее банальный – разложить в нем ароматические саше, которые можно купить в любом магазине бытовой химии.

Также можете оставить на полочках завернутые в бинт кусочки любимого мыла. Его аромат будет держаться очень долго. А чтобы не портить новые брусочки, можете просто высушить до образования трещин уже использованное ранее мыло, а затем порезать его или натереть на терке.

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