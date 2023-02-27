Убрать вмятины от мебели и вздутия на линолеуме можно с помощью подручных средств.

Линолеум очень популярен из-за невысокой цены и большого количества дизайнов. Но с годами почти в любом доме на линолеуме появляются вздутия, следы от мебели и маленькие бугорки. Есть несколько способов, как устранить дефекты на линолеуме в домашних условиях.

Укоротите линолеум

Если линолеум уложен вплотную к стене, то он может деформироваться. Линолеум может сужаться и расширяться под действием температуры. Если на линолеуме часто видны вздутия, то снимите плинтус и немного обрежьте линолеум, оставляя 2 см свободного места от стены. Затем разгладьте линолеум твердым предметом и снова закрепите плинтусом.

Разгладьте линолеум с клеем

Линолеум вздулся местами и появились "волны"? Скорее всего, его неправильно уложили. Вздутые места осторожно проткните шилом или иглой. С помощью шприца введите под линолеум суперклей. Затем пригладьте линолеум, чтобы он плотно прилегал к полу.

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Воздействуйте теплом

Высокая температура поможет разгладить дефекты и царапины на линолеуме. Направьте на деформированный участок фен с горячим воздухом, или прогладьте его утюгом через толстую ткань. Затем снова прогладьте линолеум тяжелым предметом, пока он теплый и податливый.

Положите тяжелую вещь

На участок линолеума с вмятинами положите широкую доску, а сверху - тяжелую вещь, например, гирю или стопку книг. Под воздействием тяжести линолеум расправится, если он не слишком мягкий.

Замените участок линолеума

Если ни один способ не помогает и вмятины на покрытии остаются - поможет только замена участка линолеума. Обрежьте поврежденный участок канцелярским ножом и наклейте суперклеем кусок линолеума с таким же узором.

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