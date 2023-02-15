Треснувшее яйцо - не проблема, если знать, как легко и просто его можно приготовить.

Не спешите выбрасывать треснутые яйца. Их смело можно использовать для приготовления омлета на сковороде или же добавлять при выпечке тех или иных блюд.

Также треснутые яйца можно варить. Есть несколько проверенных и легких способов, как сделать это правильно, не допустив, чтобы при варке яйцо вытекло из скорлупы. К тому же яйца можно сварить и без нее.

Ранее УНИАН писал, как варить яйца - вкрутую, всмятку и пашот.

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Можно ли использовать разбитое яйцо - что важно знать

Конечно, треснутая скорлупа не так надежно защищает яйцо от микробов и микроорганизмов, как целая. Именно потому использовать такие яйца стоит как можно быстрее. Хранить их больше пары дней не рекомендуется.

Также яйца с поврежденной скорлупой советуют варить вкрутую. В таком случае вы гарантированно избавитесь от микробов, которые могли попасть внутрь.

Как сварить яйцо, если оно треснуло - три простых способа

Треснутые яйца можно сварить:

в соленой воде (добавляем соль из расчета 1,5 ст. л. соли на 1 литр воды, ставим на огонь, помещаем в воду яйцо, доводим до кипения и варим до 10 минут);

обмотав пищевой пленкой (яйцо в пленке помещаем в воду, ставим на огонь и также варим до 10 минут);

с использованием пароварки (ставим яйцо в пароварку трещиной вниз, ждем несколько минут, после чего помещаем в кипяток и варим, как обычно).

При соблюдении этих рекомендаций, яйцо не должно вытечь из скорлупы.

Как сварить яйцо без скорлупы - это легко

Яйцо без скорлупы можно сварить, используя для этого полиэтиленовые пакетики. Также легко сделать это, если у вас есть микроволновка.

Как сварить яйца без скорлупы в пакете. Берем пакетик, раскрываем его и помещаем в пиалу или широкую чашку. На дно пакетика разбиваем яйцо. По желанию добавляем к нему соль и перец. Поднимаем края пакетика и перевязываем их нитью, скрепкой или другим приспособлением, которое имеется под рукой. Пакетики с яйцами аккуратно опускаем в кипящую воду и варим до семи минут.

Как сварить яйца без скорлупы в микроволновке. Для такого способа приготовления яйца понадобится специальный контейнер, который предварительно необходимо ошпарить кипятком. В подготовленную емкость вбиваем яйцо, солим его, перчим и отправляем в микроволновку. Для полного приготовления достаточно будет четырех минут при низкой мощности.

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