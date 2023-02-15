Не спешите выбрасывать треснутые яйца. Их смело можно использовать для приготовления омлета на сковороде или же добавлять при выпечке тех или иных блюд.
Также треснутые яйца можно варить. Есть несколько проверенных и легких способов, как сделать это правильно, не допустив, чтобы при варке яйцо вытекло из скорлупы. К тому же яйца можно сварить и без нее.
- Можно ли использовать разбитое яйцо - что важно знать
- Как сварить яйцо, если оно треснуло - три простых способа
- Как сварить яйцо без скорлупы - это легко
Ранее УНИАН писал, как варить яйца - вкрутую, всмятку и пашот.
Можно ли использовать разбитое яйцо - что важно знать
Конечно, треснутая скорлупа не так надежно защищает яйцо от микробов и микроорганизмов, как целая. Именно потому использовать такие яйца стоит как можно быстрее. Хранить их больше пары дней не рекомендуется.
Также яйца с поврежденной скорлупой советуют варить вкрутую. В таком случае вы гарантированно избавитесь от микробов, которые могли попасть внутрь.
Как сварить яйцо, если оно треснуло - три простых способа
Треснутые яйца можно сварить:
- в соленой воде (добавляем соль из расчета 1,5 ст. л. соли на 1 литр воды, ставим на огонь, помещаем в воду яйцо, доводим до кипения и варим до 10 минут);
- обмотав пищевой пленкой (яйцо в пленке помещаем в воду, ставим на огонь и также варим до 10 минут);
- с использованием пароварки (ставим яйцо в пароварку трещиной вниз, ждем несколько минут, после чего помещаем в кипяток и варим, как обычно).
При соблюдении этих рекомендаций, яйцо не должно вытечь из скорлупы.
Как сварить яйцо без скорлупы - это легко
Яйцо без скорлупы можно сварить, используя для этого полиэтиленовые пакетики. Также легко сделать это, если у вас есть микроволновка.
Как сварить яйца без скорлупы в пакете. Берем пакетик, раскрываем его и помещаем в пиалу или широкую чашку. На дно пакетика разбиваем яйцо. По желанию добавляем к нему соль и перец. Поднимаем края пакетика и перевязываем их нитью, скрепкой или другим приспособлением, которое имеется под рукой. Пакетики с яйцами аккуратно опускаем в кипящую воду и варим до семи минут.
Как сварить яйца без скорлупы в микроволновке. Для такого способа приготовления яйца понадобится специальный контейнер, который предварительно необходимо ошпарить кипятком. В подготовленную емкость вбиваем яйцо, солим его, перчим и отправляем в микроволновку. Для полного приготовления достаточно будет четырех минут при низкой мощности.