Наряды в черном цвете - бессмертная классика. Чтобы образ не испортила "подуставшая" ткань, важно правильно стирать такие вещи.

Одежда темных оттенков очень капризна в стирке. Получить море выцветшего белья и, не меньшее по размерам, море посеревшего крайне просто, если не разобраться, как правильно стирать черные вещи.

Раньше мы уже рассказывали, что нельзя стирать в режиме быстрой стирки.

Можно ли стирать черные вещи с серыми и цветными - ответ найден

Важное правило, которого нужно придерживаться при стирке белья всякий раз, - черные вещи кладите отдельно от всех остальных.

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Вместе с черным бельем можно стирать белье темных оттенков (темно-серый, темно-синий, темно-зеленый и прочие). На это есть две причины:

если такие вещи окрасят друг друга, этого не будет видно;

они не навредят друг другу в отличие от светлых и цветных - из-за них появятся катышки.

И от первой, и от второй проблемы будет сложно избавиться, более того, обе из них испортят вещи, придав им малопривлекательный внешний вид.

Как правильно стирать черные вещи в стиральной машине - простые советы

Логика при подготовке вещей к стирке простая: чем меньше они трутся - тем медленнее теряют цвет. Потому, отправляя рубашку в барабан, застегните пуговицы, а на бюстгальтере - крючки, на джинсах - все молнии.

Также перед стиркой выворачивайте темную одежду наизнанку. Тогда основной удар на себя возьмет изнаночная сторона, это также замедлит потерю цвета.

Как правильно стирать черные вещи в стиральной машине - выбираем режим

Теплая или горячая вода может ускорить высцветание - краситель просто вымоется. Потому, перед тем как стирать черные вещи - сколько градусов бы вы не выставили, все будет не так, если температура выше 30-40°C. Используйте самый короткий цикл стирки или же режим для деликатных тканей. Зимой некоторые хозяйки советуют стирать в теплой воде, а полоскать - в холодной (иначе средство для стирки в очень холодной воде может не подействовать).

Что добавлять при стирке черных вещей - обычный порошок не подойдет

Отдавайте предпочтение жидким средствам для стирки, если стираете темные вещи. Рассыпной порошок может оставить белые разводы и пятна, что испортит свежевыстиранную одежду - придется стирать снова.

А специальные средства помогут вам еще больше обезопасить себя от выцветания вещей и радоваться любимым блузками или шортам как можно дольше. Ищите на упаковках надписи вроде "для стирки темной одежды".

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