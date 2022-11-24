Как сделать свечу в домашних условиях без воска и специальных фитилей - узнайте в материале УНИАН.

Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры украинцы вынуждены по несколько часов, а то и дней, жить без света и отопления. В таких условиях приходится подключать смекалку и самостоятельно конструировать вещи, способные обогреть помещение и дать хоть немного света. УНИАН выяснил, что нужно для изготовления свечей в домашних условиях и как их сделать, если нет вообще ничего.

Ранее мы говорили о том, как сделать спиртовой обогреватель самостоятельно.

Что нужно, чтобы создать свечу из мыла - инструкция

Как сообщает в своем материале Новый канал, участник проекта "Пара на миллион" Глеб Репич поделился секретом изготовления свечей в домашних условиях. Для того, чтобы своими руками быстро сделать долго горящую свечу, вам понадобятся:

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брусок хозяйственного или косметического мыла;

уксус;

фитиль.

Необходимо натереть на терке кусок мыла, затем высыпать его в горячую воду и перемешивать, пока мыло полностью не растворится. Влить уксус так, чтобы получившийся раствор стал кислым. Далее - перелить получившуюся жидкость в форму, вставить фитиль и дожидаться, пока вся эта масса загустеет.

В эфире передачи "Сніданок. Онлайн" на 1+1, Глеб Репич также рассказал, как сделать свечу, если дома нет ни воска, ни фитилей. Вам нужно взять:

жестяную банку;

вату;

растительное масло.

Технология изготовления свечи простая - нужно взять банку, отрезать у нее дно так, чтобы осталось 2-3 сантиметра краев. Но вырезать аккуратно, оставляя "язычок", который потом вы согнете и завернете внутрь. Вату сверните в форме фитиля, закрепите на изгибе "язычка". Налейте масло в жестяную форму, выжмите гнет и зажигайте свечу. Эксперт утверждает, что такая свеча будет гореть весь день. Единственный минус - не совсем приятно пахнет, но в отсутствие света и тепла это не так важно.

Как сделать свечу из старой свечи - лайфхаки

Если у вас дома есть старые свечи, воск или парафин, вы можете изготовить несколько новых свечей. В общей сложности, вам понадобятся:

старые свечи, воск или парафин;

фитиль или кусочек ваты;

полоска скотча;

огнеупорная емкость;

сосуд для плавления воска.

Расплавьте воск на водяной бане, в микроволновке или кастрюле. Главное - поставьте минимальный нагрев и постоянно помешивайте воск. В центре емкости для свечи полоской скотча закрепите подставку с фитилем или кусочком ваты. Медленно налейте расплавленный воск в емкость, придерживая фитиль, чтобы он не наклонялся. Дождитесь, пока воск застынет, а фитиль будет держаться уверенно, и тогда зажигайте свечу.

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