Узнайте, как усилить напор в ванной, не потратив на это много сил и времени.

Причин, из-за которых у вас в квартире может быть слабый напор воды, множество. Есть возможность исправить эту проблему и усилить струю даже без сантехника или другого человека, который разбирается в этой теме. Читайте материал, чтобы выяснить, что делать, если слабый напор горячей воды.

Почему из крана идет маленький напор воды - причины

Специалисты говорят, что если переключении на душ падает напор, важно обратить внимание на несколько деталей. Именно они, на первый взгляд несущественные, могут заметно повлиять на силу напора:

некачественный смеситель - снимите его и посмотрите на то, насколько сильный напор - вероятно, стоит поменять смеситель;

- снимите его и посмотрите на то, насколько сильный напор - вероятно, стоит поменять смеситель; забыли снять ограничитель воды - во время установки смесителя многие забывают снять эту деталь (он находится в ограничителе душевой лейки);

- во время установки смесителя многие забывают снять эту деталь (он находится в ограничителе душевой лейки); засор лейки - в некоторых моделях на месте соединения смесителя и труб стоят резиновые кольца-уплотнители с сеточкой фильтра, они могут засоряться и загрязняться;

- в некоторых моделях на месте соединения смесителя и труб стоят резиновые кольца-уплотнители с сеточкой фильтра, они могут засоряться и загрязняться; поврежденный шланг - чаще всего шланг рвется в местах сгиба и крепления к лейке, это можно проверить и исправить;

- чаще всего шланг рвется в местах сгиба и крепления к лейке, это можно проверить и исправить; забитые ржавчиной трубы - удивительно, но слабый напор может быть и по этой причине (в таком случае трубы придется менять).

Последний вариант, почему из крана идет маленький напор воды - низкое давление. Такое часто случается у людей, которые живут на верхнем (последнем) этаже. Вода в доме подается по стояку и, если ею активно пользуются остальные жильцы, вам просто не хватит.

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Как увеличить напор воды в квартире - лайфхаки

Конечно, всегда можно пойти в магазин сантехники и купить специальный усилитель напора воды для душа, но если такой вариант вам не подходит, рассказываем, как быстро и своими руками решить неприятную проблему. Во-первых, открутите аэратор (это специальная насадка на изливе смесителя, которая рассеивает струю воды) плоскогубцами, замочите его в растворе уксуса и воды (пропорция 1:1) на ночь, затем тщательно промойте водой и поставьте на место. Этот элементарный шаг существенно улучшит напор воды.

Следующий совет, как усилить напор в ванной - разобрать сам смеситель. Вам нужно открутить гайку и вынуть его. Заодно можно проверить все винты, шайбы и пружины. Последнее, что можно сделать самостоятельно - закрыть струю воды крышкой смесителя и несколько раз попеременно включать и выключать воду. Это поможет избавиться от мусора и других образований, ухудшающих напор.

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