У борща будет насыщенный красный цвет, если придерживаться нескольких бабушкиных хитростей.

Трудно найти украинца, который не любит красный борщ - рецепт национального блюда есть в каждой семье. Но не всегда цвет супа получается аппетитным. Когда борщ становится розовым или оранжевым, то есть его не очень хочется.

Мы разобрались, как сделать борщ ярко-красным и действительно аппетитным, не прикладывая много усилий.

Как сделать борщ красным с уксусом

Самая частая причина, почему борщ не получается красным - долгая варка свеклы. Во время приготовления овощ постепенно становится бледным, как и все блюдо. Поэтому свеклу добавляют в кастрюлю в самом конце готовки.

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Для сохранения насыщенного вкуса свеклы нужна кислота. Поэтому перед жаркой на сковороде сбрызните овощ уксусом. Такая добавка не только сделает борщ насыщенно-красным, но и даст приятную кислинку.

Уксус можно заменить лимонным соком. На 3-литровую кастрюлю берут чайную ложку сока.

Как сделать борщ красным без уксуса

Есть еще несколько "бабушкиных" советов о том, что сделать, чтобы свекла в борще оставалась красной:

Добавьте свекольный сок . Для этого пропустите свеклу через соковыжималку и влейте жидкость в бульон вместе с заправкой.

. Для этого пропустите свеклу через соковыжималку и влейте жидкость в бульон вместе с заправкой. Отварите свеклу отдельно . Овощ можно сварить в кожуре, как на винегрет, или почистить и добавить в борщевой бульон вместе с картошкой и морковью. Сварите свеклу до готовности, натрите на крупной терке и добавьте в уже готовый борщ. Дайте настояться 15 минут и получите насыщенный бордовый цвет.

. Овощ можно сварить в кожуре, как на винегрет, или почистить и добавить в борщевой бульон вместе с картошкой и морковью. Сварите свеклу до готовности, натрите на крупной терке и добавьте в уже готовый борщ. Дайте настояться 15 минут и получите насыщенный бордовый цвет. Добавьте томатную пасту . На 3 л супа берите столовую ложку пасты.

. На 3 л супа берите столовую ложку пасты. Подсластите зажарку . Во время жарки овощей всыпьте в сковороду 1 чайную ложку сахара.

Помните, что зажарку стоит добавлять в борщ в самом конце. И желательно не кипятить блюдо повторно, иначе цвет потеряется.

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