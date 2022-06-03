Стирка спортивной сумки - дело затратное по времени, но несложное.

Спортивные и туристические сумки быстро покрываются грязью, пылью, следами травы и другими пятнами. Большой объем сумки может вызвать трудности со стиркой. УНИАН расскажет, как отстирать в машинке или вручную даже самую деликатную вещь.

Что нужно сделать перед стиркой

Снять все декоративные элементы - значки, брелоки, наклейки. Отстегнуть карабины, лямки, ремни и другие детали. Застегнуть молнии и пуговицы. Самые грязные пятна отдельно застирать тряпкой.

Как постирать спортивную сумку вручную

Сумку из жесткого каркаса или с деликатными элементами лучше стирать руками. Подготовьте большой таз, куда поместится сумка. Наберите теплую воду, растворите в ней немного уксуса и пищевой соды. Сумку замочите в этой воде на несколько часов.

Затем вылейте воду и наберите новую. Добавьте в воду стиральный порошок или гель для стирки. Поместите сумку в раствор и пройдитесь щеткой по всем поверхностям. Ополосните изделие проточной водой. Отжимать сумку не надо - подвесьте её за ручки и высушите естественным способом.

Как постирать спортивную сумку в машинке

Перед стиркой выверните сумку наизнанку и положите в специальный чехол для стирки. На машинке выберите режим "Деликатный", "Бережный" или "Ручная стирка". Не рекомендуется устанавливать температуру воды больше 40 градусов. Вместо порошка используйте гель, чтобы на сумке не было разводов.

Сумку можно прополоскать в машинке, а вот функцию "Отжим" лучше отключить. После стирки подвесьте сумку в ванной или на свежем воздухе, и высушите естественным образом. Не сушите изделие феном - высок шанс повреждений.

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