Что съесть, чтобы не пахло луком изо рта, и как быстро "перебить" запах чеснока - узнайте в материале УНИАН.

Многие блюда с добавлением лука и чеснока радуют своим пикантным вкусом, но также сильно расстраивают последствиями - дыхание после таких гастрономических изысков нельзя назвать приятным. УНИАН расскажет, как избавится от запаха чеснока изо рта в домашних условиях быстро и эффективно.

Как избавиться от запаха лука во рту и чем "перебить" чеснок - советы

Если вы все-таки не смогли отказать себе в удовольствии полакомиться изысканным пикантным блюдом, а теперь думаете, как быстро решить проблему неприятного запаха изо рта - прислушайтесь к нашим советам и выбирайте тот вариант, который подходит вам больше всего.

Закусывайте фруктами

А особенно - яблоками. Салаты из свежих овощей и кислых фруктов помогают в считанные минуты улучшить качество вашего дыхания. Наиболее удачными продуктами для этого считаются: салатный лист, яблоки, огурцы и груши.

Чистите зубы

Если есть такая возможность - лучше пойти в ванную и почистить зубы, а также десна и язык зубной пастой. Идеальный вариант - ментоловая продукция, но за неимением ее подойдет и любая другая.

Полощите рот

Популярные ополаскиватели для ротовой полости, которыми рекомендуют пользоваться стоматологи, предназначены не только для борьбы с бактериями, но и помогут избавиться от неприятных запахов. Главное - внимательно читайте состав, там должен быть диоксид хлора. Ополаскиватели с этим компонентом считаются более эффективными, чем любые другие.

Жуйте мяту и петрушку

Такие растения имеют в своем составе определенные соединения, способные влиять на запахи. Петрушка, к примеру, считается "бабушкиным" средством против неприятных ароматов - такой метод используется очень давно. К аналогичным продуктом, уничтожающим нежелательное амбре также называют корицу, апельсиновые корки и семена аниса.

Если у вас под рукой нет ничего из вышеперечисленного - купите мятную жвачку или ментоловые конфеты. Обычно, содержание мяты в них настолько велико, что они точно помогут вам избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта.

Пейте молоко

Молоко, как ни странно, снижает концентрацию серосодержащих химических веществ, которые и становятся причиной устойчивого запаха чеснока или лука. При этом, лучше выбирать жирное молоко - от обезжиренного особого эффекта не будет.

В целом, диетологи говорят, что во время принятия пищи с луком или чесноком, лучше постоянно запивать ее водой. И не просто пить, а как бы полоскать рот - тогда частички коварных продуктов не будут застревать между зубами, прятаться там и становиться проблемой для вашего имиджа.

Вас также могут заинтересовать новости: