Каждый попадал в эту неловкую ситуацию, когда стоишь на кассе с горой продуктов, сзади уже выстроилась очередь, а вы все еще боретесь с пакетом. В такие моменты кажется, что эта миссия невыполнима. Да, ситуация крайне неудобная - покупатели ждут, кассир смотрит осуждающе, а вы все еще трясущимися руками боретесь с пакетом.
УНИАН разбирался, как легко открывать пакеты в магазине и дома.
Есть несколько легких способов, как справится с непослушными пакетами без особых хлопот.
Как открыть пакет майку - спасет мокрый палец
Один из самых простых методов, как легко открывать пакеты - наслюнявить палец. Но этот вариант далеко не самый гигиеничный. Часто мы заходим в магазин после работы, после поездки на общественном транспорте, где трогаем поручни, или рукой открываем двери, а потом облизываем все эти микробы.
Чтобы не тянуть грязные руки в рот, можно подойти к холодильнику с замороженными продуктами и подержать палец на льду пару секунд, после чего открыть пакет.
Кроме того, можно намочить палец обычной влажной салфеткой, которая есть у каждой девушки в сумке.
Как легко открывать пакеты - три простых лайфхака
УНИАН советует несколько методов открывания полиэтиленовых пакетов, которые точно выручат вас в магазине:
- Лайфхак №1. Пакет нужно поместить между ладонями и потереть, а затем подуть во внутрь.
- Лайфхак №2. Возьмите руками за ручки с обеих сторон так, чтобы пальцы оказались максимально близко к открывающемуся краю, и потяните в разные стороны. В результате появятся два треугольника, с помощью которых легко можно открыть пакет.
- Лайфхак №3. Просуньте палец сбоку пакета в углубление и проведите до ручки. Раздвигаем ручку, и пакет открыт.
С помощью этих методов можно легко открыть фактически любой пакет, в том числе и пакет майку, и фасовочные.