Быстро открыть полиэтиленовый пакет в супермаркете - настоящая проблема, из-за которой количество седых волос на голове увеличивается в разы.

Каждый попадал в эту неловкую ситуацию, когда стоишь на кассе с горой продуктов, сзади уже выстроилась очередь, а вы все еще боретесь с пакетом. В такие моменты кажется, что эта миссия невыполнима. Да, ситуация крайне неудобная - покупатели ждут, кассир смотрит осуждающе, а вы все еще трясущимися руками боретесь с пакетом.

УНИАН разбирался, как легко открывать пакеты в магазине и дома.

Есть несколько легких способов, как справится с непослушными пакетами без особых хлопот.

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Как открыть пакет майку - спасет мокрый палец

Один из самых простых методов, как легко открывать пакеты - наслюнявить палец. Но этот вариант далеко не самый гигиеничный. Часто мы заходим в магазин после работы, после поездки на общественном транспорте, где трогаем поручни, или рукой открываем двери, а потом облизываем все эти микробы.

Чтобы не тянуть грязные руки в рот, можно подойти к холодильнику с замороженными продуктами и подержать палец на льду пару секунд, после чего открыть пакет.

Кроме того, можно намочить палец обычной влажной салфеткой, которая есть у каждой девушки в сумке.

Как легко открывать пакеты - три простых лайфхака

УНИАН советует несколько методов открывания полиэтиленовых пакетов, которые точно выручат вас в магазине:

Лайфхак №1 . Пакет нужно поместить между ладонями и потереть, а затем подуть во внутрь.

. Пакет нужно поместить между ладонями и потереть, а затем подуть во внутрь. Лайфхак №2 . Возьмите руками за ручки с обеих сторон так, чтобы пальцы оказались максимально близко к открывающемуся краю, и потяните в разные стороны. В результате появятся два треугольника, с помощью которых легко можно открыть пакет.

. Возьмите руками за ручки с обеих сторон так, чтобы пальцы оказались максимально близко к открывающемуся краю, и потяните в разные стороны. В результате появятся два треугольника, с помощью которых легко можно открыть пакет. Лайфхак №3 . Просуньте палец сбоку пакета в углубление и проведите до ручки. Раздвигаем ручку, и пакет открыт.

С помощью этих методов можно легко открыть фактически любой пакет, в том числе и пакет майку, и фасовочные.

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