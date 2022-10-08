Как открыть банку с вареньем или консервацией подручными средствами за 2 минуты - узнайте в материале УНИАН.

Покупая в магазине консервацию или доставая ее из кладовой, не всегда получается легко открыть ее руками - упрямая крышка не поддается. Конечно, можно воспользоваться открывашкой, но и она может отсутствовать. УНИАН не считает такую ситуацию безвыходной и рассказывает, как открыть без открывашки любую стеклянную банку.

Ранее мы говорили о том, как открыть консервную банку без открывашки.

Как открыть банку с винтовой крышкой в горячей воде

Самый простой способ - опустить банку горлышком вниз в горячую воду. Ее можно поставить в миску или просто под струю воды и подождать несколько минут. Главное, чтобы температура воды не была в разряде "кипяток", иначе стекло нагреется. Под воздействием высокой температуры, крышка "отойдет" от банки и ее можно будет легко снять.

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Альтернативный вариант - фен, которым можно быстро прогреть крышку. Будьте осторожны - горячий воздух нагревает банку, поэтому лучше держать ее рукавицами или прихватками.

Как открыть банку без открывалки, постучав по ней

Немногие знают об этом, но стук - это не просто звук. Это - действенный метод откупоривания любой стеклянной банки с завинчивающейся крышкой. Для того, чтобы проверить подлинность данного утверждения, вам нужно взять банку и постучать ею об стол, причем, конкретным местом - пространством между горлышком и крышкой. Бейте не слишком сильно, чтобы не разбить банку - несколько ударов будет достаточно для ослабления крышки. Если боитесь стучать банкой о стол, можете взять деревянную ложку и постучать по банке - результат тот же.

Также можно постучать с другой стороны емкости - не по крышке, а по дну. Стучать можно чем угодно, но лучше - ладонью, чтобы содержимое внутри банки переместилось вверх, тогда вам будет проще открыть крышку.

Как открыть банку ножом - действенный метод

Популярный способ - ослабить давление с помощью ножа. Возьмите банку, переверните ее и поставьте крышкой на стол. Затем острым ножом подденьте крышку между зубцами и пошевелите из стороны в сторону. Вы должны услышать характерный звук выпущенного воздуха или просто увидеть, как крышка слегка "отошла" от банки. На этом этапе можно уже переворачивать емкость и откручивать крышку руками, иначе содержимое банки польется на пол.

Как открыть банку без открывалки руками и скотчем

Скотч для такого варианта открывания банки нужен не канцелярский, а строительный - он крепче. Если такого нет, то можно взять изоленту - она уж точно найдется в вашем чемоданчике с инструментами.

Вам нужно обмотать скотчем или изолентой крышку банки вместе с торцами, а свободный край оставить свисать. Затем сделать из него подобие ручки и, схватившись за нее пальцами, тянуть в сторону раскручивания крышки. Под давлением скотча и вашей силы, рано или поздно крышка банки поддастся и откроется.

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