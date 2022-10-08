Из-за регулярного соприкосновения с грязной посудой, жиром и нагаром кухонные тряпки и губки быстро изнашиваются и впитывают в себя неприятные запахи. Опытные хозяйки не считают это причиной для их утилизации - кухонные принадлежности можно отстирать. УНИАН расскажет, как стирать кухонные тряпки и губки, чтобы не покупать новые.
Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.
Как отстирать губку от жира и запаха - советы
Со временем на кухонной губке скапливается большое количество болезнетворных бактерий, от которых нужно избавляться двумя способами - покупкой новой губки или дезинфекцией старой.
Если вам нравится второй вариант, используйте один из трех нижеприведенных методов:
- положите влажную губку с каплей моющего средства в микроволновку на 1 минуту при максимальной мощности;
- отправьте губку в посудомоечную машинку, выставьте максимальную температуру и время;
- разведите отбеливатель в воде и оставьте в этом растворе губку на 1 минуту, затем прополощите ее.
Также можно воспользоваться народными методами - прокипятить губки с несколькими ложками соды или уксуса. После таких манипуляций губкой можно мыть посуду еще какое-то время. Затем ее желательно снова постирать и уже использовать для мытья, например, сантехники, пока она совсем не износится.
Как отстирать кухонную тряпку быстро и эффективно
Обычные кухонные тряпки, которые есть у каждой хозяйки, тоже важно периодически стирать, иначе они превращаются в рассадник бактерий и источник отвратительных запахов. Если вы пользуетесь обрезками ткани, то можете постирать тряпки вручную или в машинке с любым моющим средством.
Тряпки из микрофибры такого отношения не терпят и деформируются, теряя свои свойства. Для очистки такого вида тряпок существуют другие, более щадящие, средства:
- хозяйственное мыло - намылить тряпку, постирать под проточной теплой водой;
- жидкие моющие средства без агрессивных компонентов - вспенить, постирать, прополоскать под струей воды.
ВАЖНО: если вы хотите постирать тряпку из микрофибры в стиральной машине, то ни в коем случае не используйте отбеливатель и кондиционер. Вода должна быть прохладной - горячая запрещена.