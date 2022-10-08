Как избавиться от запаха кухонной тряпки и быстро обновить мягкую губку - узнайте в материале УНИАН.

Из-за регулярного соприкосновения с грязной посудой, жиром и нагаром кухонные тряпки и губки быстро изнашиваются и впитывают в себя неприятные запахи. Опытные хозяйки не считают это причиной для их утилизации - кухонные принадлежности можно отстирать. УНИАН расскажет, как стирать кухонные тряпки и губки, чтобы не покупать новые.

Ранее мы говорили о том, как отстирать полотенца от въевшейся грязи.

Как отстирать губку от жира и запаха - советы

Со временем на кухонной губке скапливается большое количество болезнетворных бактерий, от которых нужно избавляться двумя способами - покупкой новой губки или дезинфекцией старой.

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Если вам нравится второй вариант, используйте один из трех нижеприведенных методов:

положите влажную губку с каплей моющего средства в микроволновку на 1 минуту при максимальной мощности;

отправьте губку в посудомоечную машинку, выставьте максимальную температуру и время;

разведите отбеливатель в воде и оставьте в этом растворе губку на 1 минуту, затем прополощите ее.

Также можно воспользоваться народными методами - прокипятить губки с несколькими ложками соды или уксуса. После таких манипуляций губкой можно мыть посуду еще какое-то время. Затем ее желательно снова постирать и уже использовать для мытья, например, сантехники, пока она совсем не износится.

Как отстирать кухонную тряпку быстро и эффективно

Обычные кухонные тряпки, которые есть у каждой хозяйки, тоже важно периодически стирать, иначе они превращаются в рассадник бактерий и источник отвратительных запахов. Если вы пользуетесь обрезками ткани, то можете постирать тряпки вручную или в машинке с любым моющим средством.

Тряпки из микрофибры такого отношения не терпят и деформируются, теряя свои свойства. Для очистки такого вида тряпок существуют другие, более щадящие, средства:

хозяйственное мыло - намылить тряпку, постирать под проточной теплой водой;

жидкие моющие средства без агрессивных компонентов - вспенить, постирать, прополоскать под струей воды.

ВАЖНО: если вы хотите постирать тряпку из микрофибры в стиральной машине, то ни в коем случае не используйте отбеливатель и кондиционер. Вода должна быть прохладной - горячая запрещена.

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