Эти средства показали надежность в избавлении от мышей.

С приходом осени мыши начинают искать укромное место для зимовки, которым часто оказывается людское помещение. Соседство с грызунами доставляет массу неудобств. Мыши портят припасы, прогрызают провода и являются переносчиками многих болезней. Мы рассказали, как избавиться от мышей быстро и без значительных усилий.

Как избавиться от мышей в погребе

Перед началом борьбы с мышами нужно сделать так, чтобы грызуны больше не могли попасть в помещение. Осмотрите пол и стены на предмет отверстий, сквозь которые вредители могут попасть внутрь. Заделайте найденные дыры, поставьте решетки на окна и вентиляционные шахты, замените старые двери.

Также важно лишить мышей еды и воды. Уберите источники пищи, а продукты спрячьте в недоступном для них месте. Устраните места протечек воды. Если грызунам будет нечего есть, то они уйдут сами.

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Лучшие средства от мышей по отзывам людей

Перечисленные выше методы пригодятся для профилактики. Но если мыши уже завелись, то придется начать борьбу. Самыми эффективными считаются следующие методы борьбы:

Яд . Ветаптеки предлагают широкий список средств от мышей. Но такие препараты имеют два минуса. Во-первых, ими могут отравиться дети или домашние животные. Во-вторых, грызун может умереть и начать разлагаться в самых неожиданных местах. Вторую проблему поможет решить отрава от мышей с мумификатором.

. Ветаптеки предлагают широкий список средств от мышей. Но такие препараты имеют два минуса. Во-первых, ими могут отравиться дети или домашние животные. Во-вторых, грызун может умереть и начать разлагаться в самых неожиданных местах. Вторую проблему поможет решить отрава от мышей с мумификатором. Липучка от мышей . Это ловушки с клейкой поверхностью, которые нужно разложить по полу. Однако грызуны часто их игнорируют. Чтобы липучки от мышей привлекли вредителей, разложите по центру ароматные продукты: копченое сало, колбасу, соленые семечки, орехи.

. Это ловушки с клейкой поверхностью, которые нужно разложить по полу. Однако грызуны часто их игнорируют. Чтобы липучки от мышей привлекли вредителей, разложите по центру ароматные продукты: копченое сало, колбасу, соленые семечки, орехи. Механические мышеловки . Механические ловушки придуманы давно, но весьма эффективны. Расставляйте их в перчатках, чтобы не оставить свой запах. И не забывайте использовать ароматные приманки. Для гуманного отлова и выпуска на волю пригодятся мышеловки-живоловки.

. Механические ловушки придуманы давно, но весьма эффективны. Расставляйте их в перчатках, чтобы не оставить свой запах. И не забывайте использовать ароматные приманки. Для гуманного отлова и выпуска на волю пригодятся мышеловки-живоловки. Ультразвук. Не все отзывы про ультразвук от мышей положительные. Дешевые устройства почти не оказывают эффекта. Однако если не экономить на отпугивателях, то мыши не подойдут к дому на километр.

Некоторые люди для борьбы с мышами заводят дома кота. Грызуны так боятся попасть в острые когти, что их отпугивает сам запах "охотника". Однако не все питомцы хороши в ловле мышей. Согласно народным приметам, лучшими мышеловами являются беспородные самки.

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