Именно из свеклы готовятся многие самые любимые блюда украинцев.

Для того чтобы свекла хранилась до самой осени, важно подобрать на 100% спелые корнеплоды. Если выкапываете их, то убрать ботву, очистить свеклу от грязи и просушить, а если овощ покупной, то просто убедитесь, что он спелый. УНИАН расскажет, как долго хранить свеклу разными способами.

Как хранить свеклу - варианты, места и правила

Существует интересный лайфхак, как долго хранить свеклу. Огородники считают, что если предварительно обработать ее древесной золотой или меловым порошком, то это убережет овощ от инфекций и гниения. Вне зависимости от того, в каком месте вы будете складывать корнеплоды на зиму, дополнительная обработка точно не помешает.

Как хранить свеклу в погребе

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Самый распространенный вариант - это, конечно, погреб. У владельцев частных домов он 100% есть, а жители многоквартирных домов имеют небольшие погреба, как правило, "под балконами" или недалеко от жилища. Для того чтобы свекла лежала в погребе долго, его нужно подготовить:

перебрать все прошлогодние запасы, выбросить гнилые, если есть;

проветрить помещение;

подмести и продезинфицировать известью.

Важно понимать, что если в погребе нет пола, то использование ящиков и стеллажей обязательно. Если между корнеплодом и землей не будет зазора, овощ может начать гнить. То же самое касается и стен, на которых иногда появляется конденсат, поэтому стеллажи лучше не ставить к ним вплотную.

Как хранить свеклу в песке

Обычный песок - природный адсорбент, поэтому если сложить свеклу в ящики с песком, она 100% пролежит до весны. Прежде всего песок нужно обработать - просеять, убрав мусор и мелкие листья, также не лишним будет и прокалить его для обеззараживания. Потом нужно взять сухой ящик, насыпать слой песка, положить несколько корнеплодов. Снова засыпать песком. Так повторять, пока не закончатся овощи и песок.

Альтернативный вариант - вместо песка использовать соль, это также отличный антисептик и консервант, но такой метод подойдет только при небольшом количестве свеклы, иначе можно разориться.

Как хранить свеклу в полиэтиленовых пакетах

Учитывая тот факт, что в молодости наших мам, пап, бабушек и дедушек полиэтиленовых пакетов не было вообще, этот способ относительно новый - современный. Он подходит для тех, у кого мало места в погребе, а продуктов много. Вам нужно взять обычный пакет, насыпать в него немного горчичного порошка или опилок, сложить свеклу. Завязать пакет, проделать несколько отверстий, чтобы внутри емкости не скапливался конденсат, а свекла не гнила. В таком виде можно сложить корнеплоды в погреб, подвал или кладовую.

Как хранить свеклу в квартире

Если погреба или подвала нет, то вполне можно хранить свеклу дома. Идеальный вариант - если есть кладовка, но когда она отсутствует, рекомендуется выделить какую-то часть комнаты под нее. Желательно туда поставить стеллаж, корнеплод сложить в ящики или пакеты и поставить на самую нижнюю полку. Следите за тем, чтобы свекла не находилась рядом с отопительными приборами.

Как хранить свеклу на балконе

Не во всех квартирах есть балконы, но его наличие сильно упрощает процесс хранения корнеплодов, потому что тогда не придется выделять под это дело жилую площадь. Важно, чтобы балкон был застеклен и не отапливался - температура должна быть максимум 2 градуса по Цельсию и ни в коем случае не ниже.

Возьмите ящик, утеплите его изнутри, выложите свеклу. Пока морозов нет, на ночь можно открыть окна на проветривание. Когда совсем полоходает, ящик нужно накрыть одеялом, иначе свекла промерзнет. Обязательно следите за тем, чтобы на урожай не попадали солнечные лучи.

Можно ли хранить свеклу в холодильнике

Холодильник - тоже подходящее место для хранения овощей, если погреба или подвала нет, места в квартире тоже нет, на балконе складывать корнеплоды не получится. Учтите, что свекла в холодильнике хранится до 2 месяцев, и это максимум. Лучше всего корнеплоды вымыть, обсушить и сложить в нижние поддоны (ящики) холодильника.

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