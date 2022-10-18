Картофельное пюре - один из вариантов гарнира, который почти всегда считается беспроигрышным. Нюанс в том, что многое зависит от сорта картошки - если она не вкусная, то и пюре получится таким же. Однако, ситуация не патовая, и УНИАН рассказывает, как приготовить вкусное пюре, даже если не повезло с корнеплодом.
Ранее мы говорили о том, что сделать из вчерашней картошки.
Почему пюре получается водянистым или похоже на клей - ошибки и секреты
Правильно приготовленное пюре имеет сливочную структуру и приятный желтый оттенок. Готовить его просто, но важно знать о некоторых хитростях, которые помогут вам превратить обычный гарнир в произведение искусства:
- тщательно мыть клубни перед чисткой, иначе картофель впитает земляной запах;
- нарезать картофель сразу после чистки, если оставить надолго в воде - вымоется крахмал;
- закладывать картошку в подсоленную кипящую воду;
- воду наливать так, чтобы она полностью покрывала картофель, а после закипания варить овощ 20-25 минут под крышкой;
- ни в коем случае не использовать блендер или комбайн - только толкушку.
Когда картофель сварится, вам нужно слить воду и перетереть овощи толкушкой. Только после этого добавлять частями сливочное масло, горячее молоко или горячие сливки. В холодном виде их вливать нельзя - пюре слипнется и обретет серый оттенок. Также пюре не стоит готовить впрок - лучше съедать сразу, иначе со временем гарнир потеряет свой вкус.
Нежное пюре - рецепт со сливками или молоком
- картофель - 12 шт;
- сливки - 1\2 стакана или молоко 1 стакан;
- масло сливочное - 2 ст.л;
- соль - по вкусу.
Картофель вымыть, очистить, снова промыть и отварить до готовности. Воду слить, накрыть емкость с картофелем полотенцем и отпарить на маленьком огне до тех пор, пока овощ не побелеет (так он лучше впитает сливки и масло). Размять картофель, добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Затем влить горячие сливки (молоко) и слегка взбить пюре. В конце посолить и\или добавить любимые приправы.
Воздушное пюре - рецепт на воде
- картофель - 1 кг;
- масло сливочное - 50 гр;
- соль - по вкусу;
- масло растительное - 50 гр;
- лавровый лист - 2 шт;
- душистый перец - 6-8 шт;
- вода - 300-500 мл;
- приправы - по вкусу.
В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное и растительное масло, выложить сырой картофель, нарезанный кубиками. Обжарить его до легкой золотистой корочки. Влить воду так, чтобы она слегка покрывала картофель, добавить лавровый лист, перец и соль. Варить до готовности, затем отлить 1 стакан картофельного отвара, достать лавровый лист и перец. Измельчить картошку, подливая отвар до создания нужной консистенции пюре.