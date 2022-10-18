Чем давить картошку для пюре, когда добавлять соль и избежать водянистой структуры - отвечаем на УНИАН.

Картофельное пюре - один из вариантов гарнира, который почти всегда считается беспроигрышным. Нюанс в том, что многое зависит от сорта картошки - если она не вкусная, то и пюре получится таким же. Однако, ситуация не патовая, и УНИАН рассказывает, как приготовить вкусное пюре, даже если не повезло с корнеплодом.

Ранее мы говорили о том, что сделать из вчерашней картошки.

Почему пюре получается водянистым или похоже на клей - ошибки и секреты

Правильно приготовленное пюре имеет сливочную структуру и приятный желтый оттенок. Готовить его просто, но важно знать о некоторых хитростях, которые помогут вам превратить обычный гарнир в произведение искусства:

Видео дня

тщательно мыть клубни перед чисткой, иначе картофель впитает земляной запах;

нарезать картофель сразу после чистки, если оставить надолго в воде - вымоется крахмал;

закладывать картошку в подсоленную кипящую воду;

воду наливать так, чтобы она полностью покрывала картофель, а после закипания варить овощ 20-25 минут под крышкой;

ни в коем случае не использовать блендер или комбайн - только толкушку.

Когда картофель сварится, вам нужно слить воду и перетереть овощи толкушкой. Только после этого добавлять частями сливочное масло, горячее молоко или горячие сливки. В холодном виде их вливать нельзя - пюре слипнется и обретет серый оттенок. Также пюре не стоит готовить впрок - лучше съедать сразу, иначе со временем гарнир потеряет свой вкус.

Нежное пюре - рецепт со сливками или молоком

картофель - 12 шт;

сливки - 1\2 стакана или молоко 1 стакан;

масло сливочное - 2 ст.л;

соль - по вкусу.

Картофель вымыть, очистить, снова промыть и отварить до готовности. Воду слить, накрыть емкость с картофелем полотенцем и отпарить на маленьком огне до тех пор, пока овощ не побелеет (так он лучше впитает сливки и масло). Размять картофель, добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Затем влить горячие сливки (молоко) и слегка взбить пюре. В конце посолить и\или добавить любимые приправы.

Воздушное пюре - рецепт на воде

картофель - 1 кг;

масло сливочное - 50 гр;

соль - по вкусу;

масло растительное - 50 гр;

лавровый лист - 2 шт;

душистый перец - 6-8 шт;

вода - 300-500 мл;

приправы - по вкусу.

В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное и растительное масло, выложить сырой картофель, нарезанный кубиками. Обжарить его до легкой золотистой корочки. Влить воду так, чтобы она слегка покрывала картофель, добавить лавровый лист, перец и соль. Варить до готовности, затем отлить 1 стакан картофельного отвара, достать лавровый лист и перец. Измельчить картошку, подливая отвар до создания нужной консистенции пюре.

Вас также могут заинтересовать новости: