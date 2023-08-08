Что можно и нельзя есть в жару - список / ua.depositphotos.com

В отличие от холодной поры года, когда организм нуждается в большом количестве питательных веществ и пытается накапливать энергию через пищу, летом есть не хочется вообще. УНИАН выяснил, что можно есть в жаркую погоду, а от каких продуктов лучше отказаться.

Что есть летом в жару - список разрешенной еды

Диетологи утверждают, что при тридцатиградусной жаре необходимо менять свой рацион. В противном случае организм вместо полезных и легких продуктов, которые способны помогать бороться с перегревом, будет получать опасную пищу и тратить много сил на ее переваривание.

Из того, что есть летом в жару лучше всего, врачи рекомендуют:

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  • огурцы;
  • киви;
  • малину;
  • зелень;
  • арбузы;
  • нежирные кисломолочные продукты;
  • дыни;
  • болгарский перец;
  • черную смородину;
  • кабачки;
  • спаржу.

Также не забывайте, что нужно есть в жару птицу и рыбу, но только приготовленные на пару или в духовке. Тщательно проверяйте, чтобы пища животного происхождения была свежей - при жаре она быстро портится на прилавках.

Важно запомнить не только, какие продукты нужно кушать летом, но и как. Во-первых, лучше всего разделять приемы пищи на 3-4 подхода в день и ограничиться маленькой порцией, чтобы не перегружать желудок. Во-вторых, ни в коем случае не есть на ночь жирное и острое - обойтись легким салатом. В-третьих, если вам не приходит в голову,  как заставить себя есть в жару, выпивайте за полчаса до еды стакан чистой воды с лаймом или лимоном, это возбудит аппетит и ускорит метаболизм.

Что нельзя есть в жару - запрещенные продукты

В период, когда столбик термометра показывает страшные цифры, организм человека отдает массу сил, чтобы справиться с жарой и духотой. В этот момент нужно ему помочь, точно выяснив, что не следует есть в жару:

  • красное мясо;
  • молочные продукты высокой жирности;
  • слабосоленую рыбу;
  • кондитерские изделия;
  • фрукты с высоким содержанием сахара.

Категорически стоит отказаться от газированных напитков (они провоцируют резкую потерю влаги) и алкоголя (из-за него создается серьезная нагрузка на сердце). 

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