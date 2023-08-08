В отличие от холодной поры года, когда организм нуждается в большом количестве питательных веществ и пытается накапливать энергию через пищу, летом есть не хочется вообще. УНИАН выяснил, что можно есть в жаркую погоду, а от каких продуктов лучше отказаться.
Что есть летом в жару - список разрешенной еды
Диетологи утверждают, что при тридцатиградусной жаре необходимо менять свой рацион. В противном случае организм вместо полезных и легких продуктов, которые способны помогать бороться с перегревом, будет получать опасную пищу и тратить много сил на ее переваривание.
Из того, что есть летом в жару лучше всего, врачи рекомендуют:
- огурцы;
- киви;
- малину;
- зелень;
- арбузы;
- нежирные кисломолочные продукты;
- дыни;
- болгарский перец;
- черную смородину;
- кабачки;
- спаржу.
Также не забывайте, что нужно есть в жару птицу и рыбу, но только приготовленные на пару или в духовке. Тщательно проверяйте, чтобы пища животного происхождения была свежей - при жаре она быстро портится на прилавках.
Важно запомнить не только, какие продукты нужно кушать летом, но и как. Во-первых, лучше всего разделять приемы пищи на 3-4 подхода в день и ограничиться маленькой порцией, чтобы не перегружать желудок. Во-вторых, ни в коем случае не есть на ночь жирное и острое - обойтись легким салатом. В-третьих, если вам не приходит в голову, как заставить себя есть в жару, выпивайте за полчаса до еды стакан чистой воды с лаймом или лимоном, это возбудит аппетит и ускорит метаболизм.
Что нельзя есть в жару - запрещенные продукты
В период, когда столбик термометра показывает страшные цифры, организм человека отдает массу сил, чтобы справиться с жарой и духотой. В этот момент нужно ему помочь, точно выяснив, что не следует есть в жару:
- красное мясо;
- молочные продукты высокой жирности;
- слабосоленую рыбу;
- кондитерские изделия;
- фрукты с высоким содержанием сахара.
Категорически стоит отказаться от газированных напитков (они провоцируют резкую потерю влаги) и алкоголя (из-за него создается серьезная нагрузка на сердце).