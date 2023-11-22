Каждому украинцу хочется в Новый год нарядить вечнозеленую красавицу. Одни люди предпочитают живое дерево, другие обзаводятся искусственным. Однако мало кто знает, что у главного атрибута праздника есть свои особенности.
- Как выбрать елку искусственную по типу хвои
- Как правильно выбрать искусственную елку по цвету
- Как выбрать елку на Новый год по силуэту
УНИАН выяснил, какую выбрать искусственную елку, чтобы потом не пожалеть о покупке.
Как выбрать елку искусственную по типу хвои
Прежде чем отправляться в магазин за покупкой, обратите внимание на то, какую искусственную елку выбрать - максимально похожую на натуральную или неестественно пышную красавицу. Именно от выбора материала зависит ее внешний вид. Вариантов всего три:
- С хвоей из ПВХ
Самый распространенный и бюджетный вид елки, где веточки получаются особенно пышными. Они представляют собой проволочки с вплетенными пленочками зеленого цвета, а ближе к стволу - коричневого. Так получается создать вид натуральной елки. На ощупь такой экземпляр мягкий, приятный и хорошо гнется.
- Из лески
Больше напоминает сосну, чем елку, иголки у дерева длинные, плотные и согнуть их невозможно. Часто леску совмещают с ПВХ, чтобы сделать более пушистые и привлекательные внешне ветви.
- Литой экземпляр
Такая елка больше всего похожа на натуральную, но и считается самой дорогой. Каждая веточка этого дерева выплавляется в специальных формах, чтобы ветви и иголки были максимально похожи на те, что у дерева, растущего в лесу. Кстати, литые елки совершенно неколючие и очень красивые.
Если вы не понимаете, какая искусственная елка лучше - литая или ПВХ, отталкивайтесь от своего бюджета и желаемого внешнего вида изделия. Литая елка будет больше похожа на натуральную, но и денег за нее придется заплатить больше.
Вариант из ПВХ бюджетнее, но совершенно не похож на настоящие лесные ели. Нельзя сказать однозначно, какой материал лучше для искусственной елки - у каждого вида есть свои "за" и "против".
Как правильно выбрать искусственную елку по цвету
Думая о том, какую лучше выбрать искусственную елку, важно обратить внимание и на ее оттенок. Существует несколько видов:
- зеленый однотонный;
- зеленый разных оттенков, совмещенных в одном дереве;
- голубой благородный;
- снежно-белый;
- разноцветный.
Какой цвет елки наиболее предпочтителен для вас - решайте сами, как правило, большинство людей выбирают классические зеленые экземпляры. Однако можно проявить креатив и выбрать, например, елку желтого или фиолетового оттенка, а также остановиться на благородном голубом.
Как выбрать елку на Новый год по силуэту
Кроме материала и цвета важно понимать, какой высоты выбрать елку и какой тип крепления веток у нее должен быть. Ассортимент силуэтов довольно обширный:
- в форме буквы "А" - больше всего похож на натуральную елку;
- с зауженными нижними ярусами - компактный вариант для квартиры;
- узкая - никак не напоминает лесное дерево, но подходит для небольших помещений;
- дизайнерская - может быть любой формы, с креплениями на стену или под потолок.
Крепление веток тоже может быть разным - это очень серьезный момент, ведь если вы планируете использовать елку несколько лет, то нужно задуматься о том, как ее хранить. Ветки могут изгибаться на проволоке или крепиться на шарниры. Иногда можно встретить вариант крепления на крючки - здесь отталкивайтесь от своих желаний и возможностей.