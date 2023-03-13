Важно помнить, что сказанные фразы формируют личность ребенка и то, каким он будет во взрослой жизни.

Душа ребенка очень ранима, и чтобы помочь ему справиться с внутренним беспокойством или неуверенностью, родители должны знать, какие слова говорить ребенку.

Ранее УНИАН писал о том, какие ласковые слова говорить ребенку еще.

Поддерживающие фразы для ребенка - ключевые выражения

Эти 5 фраз, которые нужно говорить ребенку, самые основные. Нужно иметь в виду, что слова любви детям нужно произносить постоянно, а не время от времени, тогда они будут эффективнее:

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"Не сдавайся" - эта волшебная фраза, сказанная уверенным и спокойным тоном, вселит в ребенка уверенность в том, что несмотря на неудачи, нужно двигаться дальше. Эта фраза научит малыша быть настойчивым и справляться с препятствиями.

- эта волшебная фраза, сказанная уверенным и спокойным тоном, вселит в ребенка уверенность в том, что несмотря на неудачи, нужно двигаться дальше. Эта фраза научит малыша быть настойчивым и справляться с препятствиями. "Давай я тебя обниму" - детям очень нужны родительские объятия. С научной точки зрения, ребенка нужно обнимать как минимум 8 раз в день, тогда он будет чувствовать, что его любят.

- детям очень нужны родительские объятия. С научной точки зрения, ребенка нужно обнимать как минимум 8 раз в день, тогда он будет чувствовать, что его любят. "Я тобой горжусь" - все дети хотят приятно впечатлить родителей, и мама с папой должны замечать каждое, хоть и самое маленькое, достижение своего чада, а потом непременно хвалить его за это.

- все дети хотят приятно впечатлить родителей, и мама с папой должны замечать каждое, хоть и самое маленькое, достижение своего чада, а потом непременно хвалить его за это. "Я всегда буду рядом" - эти добрые слова ребенку научат его не бояться, чтобы ни случилось. А он в свою очередь будет увереннее в себе, зная, что его поддержат мама и папа.

Еще одна ключевая фраза: "Я тебя люблю". Многим может показаться, что говорить очевидные вещи не обязательно, но на самом деле для ребенка крайне важно слышать эту фразу от родителей.

Что нужно всегда говорить детям - на заметку родителям

Вне зависимости от ситуации, с ребенком всегда нужно разговаривать. Это откроет путь к взаимопониманию, и позволит родителям избежать проблем, когда малыш станет подростком. Психологи отмечают, что ласковые слова следует произносить даже тогда, когда он совершил ошибку. Это возымеет больший эффект, чем крик, укоры или фразы с негативным содержанием. Для этого в свой "арсенал" можно включить такие фразы:

"Я верю в тебя".

"Мы счастливы, что ты у нас есть".

"Идеальных людей нет".

"Расскажи, что ты чувствуешь"

"Прости меня".

"Я прощаю тебя".

"Мы по тебе соскучились".

Стоит учесть, что нужно говорить с детьми правдиво, а не наигранно, это поможет сформировать твердую личность.

Что никогда нельзя говорить дочери - какие фразы под запретом

Кроме общепринятых правил, что можно и нельзя говорить детям, мамам девочек стоит отдельно учесть еще несколько моментов. Они очень важные, поскольку помогут не поломать ей жизнь и не "загрузить" стереотипами с самого детства:

"Ты будущая хозяйка" - эта фраза подразумевает умение готовить еду и убирать в доме. Но для современной девочки это не должно быть основной обязанностью в жизни.

- эта фраза подразумевает умение готовить еду и убирать в доме. Но для современной девочки это не должно быть основной обязанностью в жизни. "Ты будущая мама" - не нужно с самого детства навязывать девочке стереотип о том, что ее основное предназначение - материнство. Дайте выбор своей дочери и не ограничивайте мышление только до ведения быта.

- не нужно с самого детства навязывать девочке стереотип о том, что ее основное предназначение - материнство. Дайте выбор своей дочери и не ограничивайте мышление только до ведения быта. "Уступи/будь мудрее, ты девочка" - ни в коем случае нельзя говорить девочке эти фразы. Они обесценивают ее мнение, формируют представление, что она должна жертвовать своими интересами, обязана идти на уступки. А на самом деле, в жизни ей пригодится умение защищать свои интересы.

- ни в коем случае нельзя говорить девочке эти фразы. Они обесценивают ее мнение, формируют представление, что она должна жертвовать своими интересами, обязана идти на уступки. А на самом деле, в жизни ей пригодится умение защищать свои интересы. "Будь мягче" - эта фраза может сломать характер девочки. Может ей больше по нраву быть строже. Позвольте дочери быть такой, как она хочет, а не кроткой и тихой, как по стереотипу.

- эта фраза может сломать характер девочки. Может ей больше по нраву быть строже. Позвольте дочери быть такой, как она хочет, а не кроткой и тихой, как по стереотипу. "Будь хитрее" - такая фраза может навести девочку на мысль, что получить желаемое можно только хитростью, а не трудом. Такая жизненная установка в будущем навредит ребенку и родителям.

- такая фраза может навести девочку на мысль, что получить желаемое можно только хитростью, а не трудом. Такая жизненная установка в будущем навредит ребенку и родителям. "Главное - выйти замуж" - на самом деле это не самое главное, это просто устаревший стереотип.

- на самом деле это не самое главное, это просто устаревший стереотип. "Не сиди без дела" - этой фразой мамы вселяют в дочерей вину за то, что те ничего не делают определенное время. Если у дочери много свободного времени, придумайте, чем его заполнить.

Финальная фраза из запретного списка: "Не в деньгах счастье". На самом деле, существует много вещей, которые можно купить и доставить тем самым ребенку счастье. Избегайте этой ложной установки, а вместо нее учите дочь правильно обращаться с деньгами.

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