Как удержать аромат на коже подольше – какие существуют для этого маленькие женские хитрости – узнайте на УНИАН.

Запах истинной женщины должен быть красивым и изысканным – всегда. И правильно подобранные духи – это, пожалуй, единственный аксессуар, который способен украсить любую женщину: и молодую, и старую, и пышечку, и очень худенькую.

Возраст, тип фигуры, профессия, семейное положение – ничего из этого не важно. Главное – аромат, который поднимает нам настроение, придает уверенности и позволяет чувствовать себя королевой положения, несмотря ни на что.

Как сделать так, чтобы запах духов держался втрое дольше – читайте на УНИАН.

Как сохранить запах духов на одежде и коже

Духи, что нанесли на деталь одежды, держатся дольше. К тому же, это гарантированно защитит кожу от возможной аллергической реакции.

Читайте такжеНовый год 2022: какие подарки любят знаки Зодиака и чем их удивитьС другой стороны, аромат на коже всегда приобретает нотку индивидуальности (на каждом человеке одни и те же духи раскрываются по-разному). К тому же духи лучше наносить непосредственно на кожу, если женщина планирует переодеваться (например, собираясь на новогодний корпоратив) – иначе аромат просто останется на снятой одежде.

Лучше всего сохраняется запах парфюма на нарядах из хлопчатобумажной ткани – втрое дольше, чем на других тканях. На теле же запах сохраняется от пяти до десяти часов.

Вазелин для стойкости духов

Наносить духи – если нужно сохранить аромат надолго – нужно на кожу, которая:

чистая – то есть сразу после душа;

увлажненная – то есть после увлажняющего лосьона из той же линейки, что и духи, или без запаха;

слегка жирноватая – то есть место нанесения духов стоит смазать обычным вазелином.

Наибольшей стойкости удастся достичь, если наносить духи на:

запястья;

волосы;

спід горла;

местечки за ушами;

на виски;

на сгибы локтей и/или коленей.

Распылять парфюм лучше всего, отведя руку на 20-30 сантиметров от тела.

Как сделать так, чтобы запах геля для душа держался дольше

Сам гель должен быть с ярко выраженным, стойким ароматом. Гель (чтобы его запах раскрывался в полную силу) нужно подбирать согласно типу кожи. Наносит гель нужно на уже влажную мочалку. После использования мочалку следует полностью высушить, прежде чем пользоваться ею снова. Время от времени ее следует просушивать на свежем воздухе (как минимум на балконе). Чаще меняйте саму мочалку (полагается это делать раз в шесть-восемь недель).

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Автор: Диана Беловодская