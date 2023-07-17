Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять в салоне машины в жару.

В жаркую пору салон автомобиля превращается в настоящую духовку, и оставлять в нем некоторые предметы может быть опасно. Мы рассказали, что нельзя оставлять в машине летом, если не хотите вызвать пожар или испортить вещь.

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Бутылки с водой

Причина того, почему нельзя оставлять бутылку с водой в машине, не только в том, что жидкость нагреется. Бутылка, особенно стеклянная, под прямыми солнечными лучами может сработать как линза, из-за чего возрастает риск пожара.

Лекарства

Большинство производителей советуют хранить лекарства при температуре не больше 25°. При более высокой температуре химический состав препарата начинает меняться, из-за чего может снизиться эффективность.

Зажигалки и баллоны

Это правило знают все, но иногда забывают. Зажигалки категорически нельзя нагревать. Это также касается дезодорантов, освежителей воздуха, спреев для горла и любых баллонов со сжатым воздухом. Это чревато взрывом, а также последующим пожаром.

Еда

Некоторые водители по невнимательности могут оставить в салоне йогурт или шоколадный батончик. Через несколько часов вас будет ждать неприятный сюрприз в виде большого пятна на сидении, из-за чего придется обращаться в химчистку.

Алкоголь

Спиртные напитки не зря хранят в темных и прохладных погребах. Под воздействием температур выше 20° в алкоголе вырабатываются вещества, которые придают напитку горький вкус с неприятным запахом.

Электронная техника

Планшеты, телефоны, игрушки на батарейках и другие гаджеты не стоит оставлять в салоне даже ненадолго. Жара и солнечные лучи очень вредят литиевым батареям внутри устройств, сокращая срок службы техники. Производители техники Apple предупреждают, что из-за жары их техника может получить серьезные повреждения.

Восковые изделия

Воск начинает плавиться уже при температуре 40°, а салон автомобиля под солнцем может нагреваться до 50°. Поэтому лучше убирайте с сидений восковые карандаши и свечи, если не хотите потом отмывать кресла.

Кремы

Любые мази и косметические средства нельзя оставлять в машине в жару, поскольку под действием тепла у них меняется состав и ухудшается эффективность.

Животные и растения

Раскаленный салон автомобиля - смертельная ловушка для живых организмов. Растения и букеты в нем быстро гибнут и засыхают. Также категорически нельзя оставлять собаку в машине, как и других животных. Каждым летом неравнодушные прохожие вызволяют истощенных собак из закрытых машин. А некоторых животных, к сожалению, спасти не удается.

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