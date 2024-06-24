Немногие хозяйки знают, что можно готовить в алюминиевой кастрюле, а что категорически нельзя.

Алюминиевая посуда СССР до сих пор встречается на кухнях многих людей - во-первых, потому что она долговечная, во-вторых, потому что в ней удобно готовить еду. Многие люди думают, что материал совершенно не важен, а зря - УНИАН расскажет, что нельзя готовить в алюминиевой посуде и по какой причине.

Почему нельзя готовить в алюминиевой посуде

Посуда из такого материала в 21 веке используется достаточно часто в бытовой сфере. Она легкая, прочная и имеет хорошую теплопроводность. Однако, кроме плюсов, есть и минусы, поэтому важно знать, что выделяет алюминий при нагревании и какие опасности несет еда, приготовленная в алюминиевой кастрюле.

Известно, что при высоких температурах металл взаимодействует с кислородом. При нагревании происходят реакции с серой, фосфором, азотом, углеродом, йодом. Алюминиевая кастрюля способна потемнеть от кислых продуктов, из-за чего изменится и внешний вид посуды, и вкус блюда.

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Что нельзя делать в алюминиевой посуде

Категорически запрещено готовить в кастрюлях из алюминия любые блюда, в составе которых есть кислые продукты - лимоны, помидоры, уксус или щавель. Соответственно, в список того, что нельзя готовить в алюминиевой посуде, попали:

борщ;

щи;

томатный суп;

другие блюда с томатами;

соленая рыба;

блюда со свеклой;

компоты;

варенья;

кислые соусы;

маринады;

молоко.

Также молодые мамы должны знать, можно ли готовить в алюминиевой посуде еду для ребенка или подогревать детское питание. К сожалению, нет - во время приготовления 1-2 гр алюминия смешиваются с пищей и могут откладываться в печени, что совершенно не нужно ребенку.

Можно ли варить холодец в алюминиевой кастрюле

Что касается того, можно ли варить мясо в алюминиевой кастрюле или готовить еду, в составе которой нет кислых продуктов, здесь все безопасно. Вы спокойно можете варить бульоны на основе мяса и рыбы и пельмени. Также без зазрения совести в алюминиевой кастрюле разрешено варить макароны, готовить блюда из картофеля, кабачков, баклажанов.

Можно ли варить яйца в алюминиевой кастрюле? Конечно, да, так как яйца - это белок, никаких кислот там нет. Более того, после варки яйца вы почистите, и даже если какое-то количество алюминия останется на скорлупе - она окажется в мусорке. Кроме того, в алюминиевой посуде можно кипятить воду, не опасаясь за свое здоровье.

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