Неправильно хранящееся мясо может банально "задохнуться", из-за чего у него появляется не очень приятный запах. Но не стоит спешить сразу его выбрасывать.

У вас в голове когда-нибудь возникал вопрос, что делать, если мясо курицы с запахом? Ну кроме той мысли, что пора бы его уже выкинуть от греха подальше… Но на самом деле, не всегда стоит прибегать к столь радикальному решению.

Мясо, долго находясь в пакете, могло просто "задохнуться", или после покупки почему-то странно пахнуть хлоркой… В общем, когда нет явных признаков испорченности продукта, можно говорить о том, как устранить неприятный запах в мясе.

Курица задохнулась в холодильнике - что делать

Мясо может "задохнуться", когда оно плотно упаковано в полиэтилен и хранится в холодильнике. У вас на кухне в любом случае найдется что-то, что поможет убрать плохой аромат. Это может быть:

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соль;

горчица;

уксус;

чеснок и многие другие продукты.

Скорее всего, источником неприятного аромата является жир, поэтому в первую очередь следует избавиться от него. Затем можно приступать к самому мясу.

Избавится от легкого неприятного запаха поможет раствор соли. Смешиваете соль (две полных столовых ложки) и литр воды и помещаете в раствор курицу на несколько часов. Затем мясо промываете в проточной воде. Можно добавить маленькую щепотку марганцовки.

Еще один вариант - раствор ромашки из аптеки. Для этого заварите столовую ложку травы в стакане кипятка, разведите раствор в литре холодной воды, затем положите в него мясо.

Если есть горчица, обмажьте каждый кусочек мяса и на несколько часов отправьте в миске, прикрытой пленкой, в холодильник.

Похожую процедуру можно сделать при помощи чеснока. Несколько нарезанных зубчиков засовываем в куски курицы, а еще парочку - измельчаем, смешиваем с солью и черным перцем, и обтираем мясо. Затем - в холодильник.

Говоря о том, как убрать запах курицы уксусом, самый простой способ - смешать его с водой в пропорции столовая ложка на стакан горячей воды. Поместить туда мясо на 15 минут, а затем промыть холодной водой. Либо же добавляем столовую ложку уксуса в литр воды и замачиваем в течение часа.

Также можно взять кожуру или сок лимона, и столовый уксус, который разведен с холодной водой в равных пропорциях.

Более того, мясо можно замариновать. Берем специи, винный уксус, лимонный сок и сухое вино, смешиваем, добавляем мясо, чтобы оно покрывалось маринадом, и оставляем в покое на несколько часов в прохладном месте.

Кстати, маленький лайфхак - если хранить мясо в пищевой бумаге или пергаменте, и положить салфетку, пропитанную соляным раствором - неприятный запах не появится.

А вот убрать запах хлорки с курицы совсем просто - замочите на пол часа в обычной воде, а затем промойте проточной. Хлорин или подобные компоненты добавляют, чтобы мясо не портилось.

Как спасти протухшую курицу - поберегите здоровье

Хорошее свежее мясо имеет розоватый оттенок. А вот испорченное - сероватое и может иметь желтые пятна. Также плохой продукт липкий и слизистый, имеет резкий, неприятный, кисловатый запах тухлых яиц или аммиака.

И если ответить на вопрос, как избавиться от запаха гнилого мяса, может и получиться, то от риска отравления это вас не спасет. Так что лучший вариант - все же избавиться от такого продукта.

А вот чтобы убрать запах гнилого мяса в холодильнике, можете воспользоваться обычной содой. Если "благоухание" несильное - поместите, например, влажную губку с содой на полку на несколько часов. Также можно положить активированный уголь. Хорошо перебивает запахи кофе.

При более серьезной проблеме придется размораживать холодильник и промывать его раствором соды (столовая ложка на литр теплой воды). Для мытья также можно использовать раствор уксуса (две столовых ложки на стакан воды).

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