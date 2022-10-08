В процессе эксплуатации едва ли не каждый элемент стиральной машины может выйти из строя – от этого никто не застрахован.

Поломка стиральной машины – неприятная ситуация, которая может случиться с каждым. Что может привести к неисправностям – рассказывает УНИАН.

Что чаще всего ломается в стиральной машине

Мастера по ремонту стиральных машин отмечают, что популярных причин поломки 4:

вышел из строя сливной насос (стиральная машина не сливает воду);

перегорел трубчатый электронагреватель, ТЭН (элемент, который отвечает за подогрев воды);

поврежден приводной ремень (барабан перестает вращаться);

не работает функция отжима (случается при перегрузке машинки бельем).

Почему может сгореть стиральная машина

Любой из элементов стиральной машины может подвести в любой момент – тогда может появиться дым и ощутимый запах гари.

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В случае, если машина течет, возможно попадание воды в мотор и замыкание. Аналогичная ситуация – если влага попала в панель управления, в этом случае машина может работать, но выполнять программу стирки некорректно. Запах горелой проводки также будет присутствовать в обоих случаях.

Если чувствуется запах жженой резины – вероятно, перетерся ремень.

Помимо этого, запах гари из стиральной машины может свидетельствовать о том, что сгорело устройство блокировки дверцы машины.

Что может сгореть в стиральной машине при скачке напряжения в сети

Скачки напряжения преимущественно проходят бесследно и для людей, и для техники. Но регулярные перепады напряжения могут навредить стиралке – к примеру, возможно, что слетят настройки.

Если во время скачка напряжение выросло до 300 В – из строя могут выйти модуль управления, сетевой фильтр, приборная панель и другие элементы.

Что делать если от стиральной машины пахнет горелым

Если вы почувствовали запах гари – обесточьте стиральную машину как можно скорее во избежание возгорания.

После этого осмотрите розетку – возможно, она стала причиной появления неприятного запаха. Если проблема кроется в ней – обратитесь к электрику для замены розетки и, возможно, электрической вилки стиральной машины.

Если проблема не связана с розеткой, есть ряд случаев, когда для решения можно не вызывать специалиста.

Новая стиральная машина может пахнуть проводкой или резиной во время первых стирок. Если проблема не решилась со временем – обратитесь к продавцу или производителю.

Если есть вероятность, что вы использовали порошок низкого качества или средства, которые не предназначены для стирки, на машине мог появиться налет. Он подгорает во время нагрева воды и появляется неприятный запах. Для решения проблемы можно несколько раз поставить машину стирать без белья на высокой температуре.

Причиной появления запаха гари также может быть скопление разнообразного мусора (шерсть, волосы, пух от подушки и прочего) на ТЭН и его последующее горение во время нагревания элемента. Чтобы исключить засор, снимите заднюю крышку машины и извлеките ТЭН, проверьте его состояние.

Без мастера обойтись не удастся, если упомянутые выше проблемы – не ваш случай.

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